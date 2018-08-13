МоваЯзык
Ви приймаєте участь
в розіграші
Xiaomi Redmi 5 PlusВзяти участь
Реєстрація
ГоловнаБлоги

Співробітники "Борисполя" потрапили в скандал із речами пасажирів: опубліковано відео

9.5тЧитати новину російською

Співробітники аеропорту "Бориспіль" в кімнаті зберігання незатребуваних речей копошилися в багажі.

Відповідний момент оприлюднив сам аеропорт. При цьому звільнити недбайливих співробітників можна лише за рішенням суду, так як це державне підприємство. При чому цей випадок не є унікальним. Про це йдеться в сюжеті ТСН.

На кадрах видно, як чоловіки придивляються до темних окулярів, освіжаються чужою туалетною водою і розглядають предмети, яким не можуть знайти застосування. Служба безпеки навіть назвала імена цих людей і закликала їх покаятися. Поліція вже зареєструвала кримінальне провадження.

Новини
WOG CAFE незабаром відкриється в аеропорту "Бориспіль"

Один з фігурантів скандалу заявив журналістам, що інструкції не порушував.

"Загублені речі підлягають перепису. Крім того, для ідентифікації власника останній надає список загублених речей. Скажіть, як ще я повинен був перевірити достовірність інформації", - сказав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в "Борисполі" почали будувати посадочні платформи для швидкісної залізничної лінії з Києва.

Читайте всі новини по темі "Кримінал" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Кримінал
Місце
УкраїнаКиїв
Об'єкти
аеропорт Бориспільскандали
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
12
0
Смішно
0
Цікаво
8
Сумно
2
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наші блоги