Співробітники "Борисполя" потрапили в скандал із речами пасажирів: опубліковано відео

Співробітники аеропорту "Бориспіль" в кімнаті зберігання незатребуваних речей копошилися в багажі.

Відповідний момент оприлюднив сам аеропорт. При цьому звільнити недбайливих співробітників можна лише за рішенням суду, так як це державне підприємство. При чому цей випадок не є унікальним. Про це йдеться в сюжеті ТСН.

На кадрах видно, як чоловіки придивляються до темних окулярів, освіжаються чужою туалетною водою і розглядають предмети, яким не можуть знайти застосування. Служба безпеки навіть назвала імена цих людей і закликала їх покаятися. Поліція вже зареєструвала кримінальне провадження.

Один з фігурантів скандалу заявив журналістам, що інструкції не порушував.

"Загублені речі підлягають перепису. Крім того, для ідентифікації власника останній надає список загублених речей. Скажіть, як ще я повинен був перевірити достовірність інформації", - сказав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в "Борисполі" почали будувати посадочні платформи для швидкісної залізничної лінії з Києва.