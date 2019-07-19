Співробітник АП помер: у справі трапився несподіваний поворот

Співробітник Адміністрації президента Олександр Бухтатий, тіло якого знайшли 14 березня біля церкви в Києві, помер не в результаті тілесних ушкоджень.
Про це свідчать результати експертизи, заявила прес-секретар прокуратури Києва Надія Максимець у коментарі "Українській правді".
Вказується, що в рамках слідства експерти провели судово-медичну і токсикологічну експертизи.
"Відповідно до їхніх висновків, тілесні ушкодження, зафіксовані на тілі загиблого, мають ознаки легкого тілесного ушкодження, що викликає короткочасний розлад здоров'я.
Пошкодження були нанесені потерпілому приблизно за годину до настання смерті й не мають причинно-наслідкового зв'язку з його смертю", – сказала Максимець.
Олександр Бухтатий
Соцмережі
Однак, вона підкреслила, що результати двох експертиз не дали вичерпних даних про обставини загибелі чоловіка. Тому в кримінальному провадженні винесено постанову про призначення додаткової токсикологічної експертизи.
Відзначається, що за фактом смерті Бухтатого триває досудове розслідування.
Як писав OBOZREVATEL:
Тіло співробітника Адміністрації президента Олександра Бухтатого знайшли на вулиці Багговутівській. Перед смертю чоловік був пограбований.
Попередньою причиною смерті в прес-службі поліції Києва назвали ішемічну хворобу серця. При цьому в загиблого була зламана носова кістка.
Підозрюваними у вбивстві виявилися двоє громадян Вірменії. У них знайшли мобільний телефон Бухтатого, а вкрадені гроші злочинці пішли витрачати у найближчому магазині. З банківської карти чоловіки встигли зняти 8 тис. гривень.
15 березня затриманому 25-річному громадянину Вірменії оголосили про підозру у вчиненні розбійного нападу на співробітника Адміністрації президента. Тоді ж суд затвердив клопотання на арешт іноземця.
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