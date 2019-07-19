Співробітник АП помер: у справі трапився несподіваний поворот

Співробітник Адміністрації президента Олександр Бухтатий, тіло якого знайшли 14 березня біля церкви в Києві, помер не в результаті тілесних ушкоджень.

Про це свідчать результати експертизи, заявила прес-секретар прокуратури Києва Надія Максимець у коментарі "Українській правді".

Вказується, що в рамках слідства експерти провели судово-медичну і токсикологічну експертизи.

"Відповідно до їхніх висновків, тілесні ушкодження, зафіксовані на тілі загиблого, мають ознаки легкого тілесного ушкодження, що викликає короткочасний розлад здоров'я.

Пошкодження були нанесені потерпілому приблизно за годину до настання смерті й не мають причинно-наслідкового зв'язку з його смертю", – сказала Максимець.

Олександр Бухтатий Соцмережі

Однак, вона підкреслила, що результати двох експертиз не дали вичерпних даних про обставини загибелі чоловіка. Тому в кримінальному провадженні винесено постанову про призначення додаткової токсикологічної експертизи.

Відзначається, що за фактом смерті Бухтатого триває досудове розслідування.

Як писав OBOZREVATEL:

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