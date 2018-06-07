"Список 47" несправжній. Мені повідомили обізнані люди - Айдер Муждабаєв

5 червня в мережі з'явився список відомих українських журналістів та блогерів, яким, як і Аркадію Бабченку, нібито загрожує смертельна небезпека від рук російських кілерів.

В той же день в прес-службі Служби безпеки України заявили про те, що подібна інформація є секретною і відмовилися підтвердити або спростувати достовірність списку.

Пізніше головне слідче управління СБУ відкрило кримінальне провадження за фактом розголошення цієї інформації.

У той же час журналіст Айдер Муждабаєв заявив в своєму Facebook: "Список, надрукований проросійською страной.юа,-не справжній, складений за принципом: включили всіх, про кого знали з публічних джерел, інших дописали зі стелі до 47-ми".

У бліц-інтерв'ю OBOZREVATEL Айдер Муждабаєв прояснив свою позицію щодо "списку 47", щодо спецоперації з "вбивством" Аркадія Бабченка, а також прокоментував слова російського актора Михайла Єфремова, який запропонував свій спосіб помиритися з Україною.

- СБУ, по суті, своїм повідомленням підтвердила, що "список 47" - справжній. Ви як і раніше вважаєте, що він фейковий?

- Я не вважаю, що це підтвердження. Я нічого не знаю і розмірковую так само, як ви - зі сторони. Я думаю, можливо і таке, що СБУ перевіряла канали витоку і вони десь у себе розклали фейкові списки.

Facebook Айдер Муждабаєв

Мені повідомили люди, які знайомі з ситуацією, яким, власне, все одно, справжній це список чи ні, що список не справжній.

- Як ви ставитеся до версії, яку озвучив Аркадій Бабченко? Він написав у своєму Facebook, що вважає "список 47" справжнім, але складеним російськими спецслужбами "зі стелі", тобто просто по Google.

- І це може бути. Ми вважаємо, що російські спецслужби - це якесь гестапо. А там працюють такі ж окозамилювачі, кар'єристи та інші комерційні товариші.

І чому б їм не вислужитися перед начальством у будь-який спосіб?

А так як вони в основному проводять час в нічних клубах, і на моніторинг українських журналістів у них часу немає, а Google вони користуватися вміють, тому зробили список - і вперед. Цього теж виключати не можна.

Те, що в якості, так би мовити, контактної особи та організатора злочинів було обрано людину авантюрного складу, теж говорить про те, що це не система, яка була в радянські часи.

Тепер багато що вирішують гроші. Можна прикупити собі чувака, який за гроші візьме підряд на вбивство і на що завгодно.

Це гібридна дія, гібридний інтерес. Це не Радянський Союз. Тим більше що за сучасних засобів комунікації можна спілкуватися, не вступаючи в особистий контакт.

Можливо, не було ніякої логіки. Можливо, їм було в принципі все одно, кого вбивати. Це інформаційна війна, і мова йде просто про гучність злочину, гучність імені, реакцію на загибель цієї людини, яка ніякої конкретної загрози для Російської Федерації не представляє.

Так що не шукайте ідеального вбивства там, де його немає.

ФСБшники - теж живі люди. Вони погані люди, але, тим не менш, вони живі люди. Вони можуть помилятися, брехати, халтурити, красти, врешті-решт.

- Чи надходили якісь погрози особисто вам? Чи були випадки, коли ви були на волосок від смерті?

- На волосок від смерті я опинявся в 1993 році в вагоні-ресторані поїзда "Москва-Грозний", коли з двох сторін мені приставили пістолети до скронь.

А все решта...

Я не чекаю ніяких конкретних загроз. А погрози на Facebook у вигляді тролінгу постійні. Я відправляю тролів в бан і забуваю про це на наступний день.

Ці загрози - ботовські. Там навіть одні й ті ж слова використовуються. В "фабриці тролів" дають завдання бити постійно одне і те ж саме.

- Якби ви були на місці Аркадія Бабченка і СБУ вам запропонувала взяти участь в спецоперації, прикинутися мертвим - ви б пішли на це?

- Я б, як і Аркадій, спочатку поцікавився б причинами необхідності такого кроку. Йому показали якісь речі, на підставі яких він зробив висновок, що це потрібно робити.

Якби мені були представлені такі ж вагомі аргументи, як Аркадію, я б, звісно, погодився. Навряд чи люди, які говорять, що вони б не погодилися, стали б годувати моїх дітей або родичів.

Це нормальна поведінка людини - допомогти в розслідуванні злочину. Взагалі-то, співпраця зі спецслужбами в усіх країнах Європи - це просто звичка і закон, так само, як не кидати недопалки на землю або як сортувати сміття.

- Історія з Бабченком змушує сумніватися буквально в усьому. Наприклад, чи була вбита Аміна Окуєва? А може, вона жива, і це була спецоперація? А Павло Шеремет? А Денис Вороненков? Вам не приходять в голову такі думки?

- Я не пам'ятаю деталей, що було після цих вбивств. Але якщо припустити, що ви маєте рацію і що таким способом були збережені життя цих людей, то я буду тільки радий.

Це люди дуже хороші, і мені вони більше потрібні живими, ніж мертвими. А вам?

- Звичайно, було б здорово, якби вони були живі.

- Зараз вони для нас померли, ми сумуємо за ними. Але якщо раптом хтось із них виявиться живим, якщо вони дадуть свідчення - хіба ми з вами не будемо раді, хіба від цього не буде суспільної користі?

- Спецоперація СБУ з Бабченком показала, що Україні вдалося зачистити "вуха Кремля" в своїх спецслужбах. Адже, судячи з усього, МЗС РФ і Кремль були обдурені. Ви згодні з цим твердженням?

- Так. Я вважаю, що це один з найбільш важливих результатів. Кажуть, що у нас кругом сидять зрадники, а значить - не кругом сидять. Значить, принаймні, в центральному апараті, в керівництві не сидять. І на рівні оперів теж не сидять.

Найважливіше, що ніяких витоків не було, і що Кремль реально повівся на це, почав робити абсолютно безглузді заяви, Слідчий комітет порушив справу "про вбивство журналіста на Україні".

Нормально спрацьовано.

Я не хочу перехвалювати СБУ. Можливо, у них повно збоїв в роботі, я не знаю. Але є речі, які говорять самі за себе.

- Російський актор Михайло Єфремов в інтерв'ю журналісту Юрію Дудю сказав, що є спосіб помиритися з Україною: віддати Україні Кримський міст. Він сказав: "Ми знаємо тепер, як з Україною помиритися. Треба їм цей міст віддати, і все. Нехай вони гроші беруть за проїзд і щасливі будуть. І, може, Крим пробачать". Що ви думаєте з цього приводу?

- Михайло Єфремов - хороший актор, але або це був жарт, або це просто дурість.

Він що, думає, що Україна - це така повія, яка просто візьме гроші і все? Ні, дорогі друзі, так не вийде. Крадене треба повертати в повному обсязі, і міст в тому числі.

Варіанти запропонувати Україні в обмін території гроші або щось іще - це вони нехай обговорюють в своєму борделі.

- Ще одна цитата Єфремова в контексті способів помиритися з Україною: "Якщо Україні посилати газ безкоштовно 10-15 років, то цілком можна домовитися. А вони піднімуться на цьому".

- Тобто сенс його пропозиції такий. У родині кілька дітей. Двох вкрали бандити і тримають в заручниках - Крим і Донбас. І ось він пропонує батькам цієї великої багатодітної сім'ї продати цих дітей за гроші.

Ну, пропозиція, звісно, цікава - якщо оперувати категоріями російського рейху, з їх работоргівлею і продажністю, коли все вирішують гроші.

Але я думаю, що з такою пропозицією жоден розсудливий український політик і взагалі українець не погодиться.

І взагалі, цим російським лібералам треба вивчити одну фразу: "Крадене повертають". Усе. Крапка. А якщо ви його не повертаєте, ви залишаєтеся ворйом. І продати крадене господареві - це пропозиція від людей з ментальністю злочинця. І якщо вони називають себе лібералами, то це всього лише кликуха така - "Ліберал". В одній банді з Путіним.