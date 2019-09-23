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23 вересня • оновлено в 15:32
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Спіймали на гарячому: у Харкові педофіл чіплявся до 6-річної дівчинки. Відео

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У Харкові чоловіка звинуватили в тому, що він почав чіплятися до 6-річної дівчинки і поцілував її в губи. Інцидент трапився недалеко від вулиці Дизельної 22 вересня.

Мама і батько дитини зайшли в магазин, а та залишилася чекати їх на вулиці. В цей час до неї підійшов незнайомець, написало видання "Дозор Тиждень" (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Батьки, які стали свідками цього, наздогнали чоловіка та викликали поліцію. До приїзду правоохоронців вони зняли його на відео. Він просив пробачити і відпустити його. За словами незнайомця, ще вранці в нього вселився "дух краси", а також "дух блуду".

У Харкові педофіл чіплявся до 6-річної дівчинки

У Харкові педофіл чіплявся до 6-річної дівчинки

Скріншот

Правоохоронці встановили особу чоловіка. Ним виявився 43-річний раніше не судимий харків'янин. Пояснити свої дії поліцейським він також не зміг.

Відомості про подію зареєстрували в Слобідському відділі поліції.

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У мережі в коментарях під роликом написали, що цього чоловіка розшукували вже майже три роки, а в мікрорайоні Шишівка в кожному під'їзді висіли відповідні оголошення.

"Цього типа в куртці, схожій на клубну "Металіста", шукають вже приблизно 3 роки. На Шишківці висіли оголошення в кожному під'їзді про педофіла", – зазначили користувачі.

Коментар користувача

Коментар користувача

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві впіймали чоловіка, який у медичних установах оголював статевий орган в присутності дітей.

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Місце
Україна Харків
Тег
педофiли
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Сегодня в Киеве поймали очередного безработного эксгибициониста ходил по больницам и развращал детей.
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
И главое что ,что мы здесь не причём.
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