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Спецслужби Путіна атакували керівництво України та ЗСУ: що відомо

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Спецслужби Російської Федерації з метою впливу на виборчий процес в Україні створюють передумови для дестабілізації і зриву виборів. Зокрема, активно ведуться інформаційні атаки на керівників країни та Збройних сил України.

Таку заяву зробив командувач Об'єднаними силами України Сергій Наєв, повідомляє "Голос України". За його словами, чим ближче до виборів, тим більше провокацій в інформаційному просторі відбувається.

"Багатьох українців використовують наосліп, здійснюючи інформаційні вкидання з різних проблемних питань, роблячи акценти на важливих для ворога моментах з метою дезорієнтації суспільства, поширення панічних настроїв. Ціла фабрика російських тролів у погонах і без них працює над цим, організовуючи в регіонах України, в соціальних мережах, блогах, на різних форумах і навіть у месенджерах інформаційні атаки на керівників держави та ЗСУ до командира бригади включно", — сказав він.

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За словами Наєва, мета — нав'язати російську думка українському виборцеві, втрутитися у волевиявлення українського народу.

"Методи різні. Підміна понять, відверта брехня, спекуляції на тих чи інших темах, маніпуляція громадською думкою, коли начебто цитують тих чи інших посадових осіб, а їх висловлювання спотворюються, і зі "смаженими" заголовками повністю спотворюють зміст сказаного", — підкреслив він .

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Наєв заявив, що в разі масштабного наступу Росії на Україну за чисельністю і озброєнням перевага буде все ж на боці армії РФ. Однак результат сутички буде залежати від консолідації українського народу, послідовності наших союзників і міжнародних партнерів.

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Тема
Російсько-український конфлікт
Місце
Україна
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Александрович Алексей
Александрович Алексей
Ну правильно, за любым вскрытым фактом коррупции, хищений и прочих прелестей, совершаемых представителями украинской власти вплоть до первого лица, стоит ФСБ! Они там всё выдумывают, сочиняют лишь бы опорочить кристально честных людей!!
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Muller Dmitriy
Muller Dmitriy
Ооо уже одни и те же боти набежали, Обоз стал помойной ямой для рашкиных троляк. Но ничего победа всеравно будет за Украиной, а рашка распадется на мелкие кусочки , утонет в гавне
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Врач Степан
Врач Степан
Этот Наев сломался и впал в маразм - не просто так ему мерещится влияние чье-то. Видимо, голоса в голове заговорили. Так что, несите следующего Наева, целого. А этот пусть с Петрушей на покой уходит после 31 марта
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