Спецслужби Путіна атакували керівництво України та ЗСУ: що відомо

Спецслужби Російської Федерації з метою впливу на виборчий процес в Україні створюють передумови для дестабілізації і зриву виборів. Зокрема, активно ведуться інформаційні атаки на керівників країни та Збройних сил України.

Таку заяву зробив командувач Об'єднаними силами України Сергій Наєв, повідомляє "Голос України". За його словами, чим ближче до виборів, тим більше провокацій в інформаційному просторі відбувається.

"Багатьох українців використовують наосліп, здійснюючи інформаційні вкидання з різних проблемних питань, роблячи акценти на важливих для ворога моментах з метою дезорієнтації суспільства, поширення панічних настроїв. Ціла фабрика російських тролів у погонах і без них працює над цим, організовуючи в регіонах України, в соціальних мережах, блогах, на різних форумах і навіть у месенджерах інформаційні атаки на керівників держави та ЗСУ до командира бригади включно", — сказав він.

Новини Порошенко назвав умови початку переговорів з Путіним

"24"

За словами Наєва, мета — нав'язати російську думка українському виборцеві, втрутитися у волевиявлення українського народу.

"Методи різні. Підміна понять, відверта брехня, спекуляції на тих чи інших темах, маніпуляція громадською думкою, коли начебто цитують тих чи інших посадових осіб, а їх висловлювання спотворюються, і зі "смаженими" заголовками повністю спотворюють зміст сказаного", — підкреслив він .

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Наєв заявив, що в разі масштабного наступу Росії на Україну за чисельністю і озброєнням перевага буде все ж на боці армії РФ. Однак результат сутички буде залежати від консолідації українського народу, послідовності наших союзників і міжнародних партнерів.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!