"Спасибі товаришам із Москви": командир "ЛНР" "спалив" війська Росії на Донбасі

Найманець Росії, комбат батальйону "Призрак" Олексій Марков підтвердив поставки російської зброї терористам на Донбасі.
Про це розповів у своєму відеоблозі український журналіст Денис Казанський. (Щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).
Так, терорист в одному з інтерв'ю зазначив, що зброю і запчастини на окупованих територіях взяти ніде, і подякував "товаришам із Москви", без яких воювати було б неможливо.
Олексій Марков
Скріншот з відео
Олексій Марков
Скріншот з відео
За словами Казанського, зізнання Маркова спростувало всі заяви Кремля.
Так, він нагадав, як у 2014 році під час розгляду українського позову в Гаазі представник Росії Ілля Рогачов запевнив, що всю зброю, яка опинилася в руках терористів "Л/ДНР", вони нібито знайшли в шахтах Донбасу.
"На шостому році "громадянської війни" в "Л/ДНР" нарешті визнали, що зброю їм брати ніде. І все це – справа рук покровителів із Росії", – підсумував Казанський.
Новий відеоблог про те, як комбат батальйону "Привид" (ЛНР) Олексій Марков спалив контору і зізнався в інтерв'ю, що в степах Донбасу нізвідки взяти запчастини та зброю. І подякував за допомогу товаришів з Москви, без яких воювати було б неможливо https://t.co/YPSBVHset6- Денис Казанський (@den_kazansky) 24 травня 2019 р
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше на Донбасі показали, що саме возять з Росії на окуповані території України під виглядом так званої гуманітарної допомоги.
Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!
Читайте всі новини по темі "Війна на Донбасі" на сайті "OBOZREVATEL".