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/Розслідування

"Спасибі товаришам із Москви": командир "ЛНР" "спалив" війська Росії на Донбасі

8.7тЧитати матеріал російською

Найманець Росії, комбат батальйону "Призрак" Олексій Марков підтвердив поставки російської зброї терористам на Донбасі.

Про це розповів у своєму відеоблозі український журналіст Денис Казанський. (Щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Так, терорист в одному з інтерв'ю зазначив, що зброю і запчастини на окупованих територіях взяти ніде, і подякував "товаришам із Москви", без яких воювати було б неможливо.

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Олексій Марков

Олексій Марков

Скріншот з відео

Олексій Марков

Олексій Марков

Скріншот з відео

За словами Казанського, зізнання Маркова спростувало всі заяви Кремля.

Так, він нагадав, як у 2014 році під час розгляду українського позову в Гаазі представник Росії Ілля Рогачов запевнив, що всю зброю, яка опинилася в руках терористів "Л/ДНР", вони нібито знайшли в шахтах Донбасу.

"На шостому році "громадянської війни" в "Л/ДНР" нарешті визнали, що зброю їм брати ніде. І все це – справа рук покровителів із Росії", – підсумував Казанський.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше на Донбасі показали, що саме возять з Росії на окуповані території України під виглядом так званої гуманітарної допомоги.

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Читайте всі новини по темі "Війна на Донбасі" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Війна на ДонбасіРосійсько-український конфлікт
Особа
Денис Казанський
Місце
Україна
Тег
Новини Донбасу
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Петренко Амадеус
Петренко Амадеус
бля, дениска просто протоплазма! дже недели тому назад Апарышев признал, пиндосы гнали украинцев на бойню еще в 2004, но не сложилось, прыщавий забоялся, но все новейшее вооружение тогда свезли в Донецкую и Луганскую области. и таки да, все вооружение для нациков нашли в "шахтах"!!!
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Семёнов Александр
Семёнов Александр
На фото ручной пулемет Дегтярева... всё , теперь Путену не отмазаться!!!!
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Петренко Амадеус
Петренко Амадеус
Себостьян Прейро, девочка! нахера нам твои скакания в Екатеренбурге???
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