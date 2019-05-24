"Спасибі товаришам із Москви": командир "ЛНР" "спалив" війська Росії на Донбасі

Найманець Росії, комбат батальйону "Призрак" Олексій Марков підтвердив поставки російської зброї терористам на Донбасі.

Про це розповів у своєму відеоблозі український журналіст Денис Казанський. (Щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Так, терорист в одному з інтерв'ю зазначив, що зброю і запчастини на окупованих територіях взяти ніде, і подякував "товаришам із Москви", без яких воювати було б неможливо.

Олексій Марков Скріншот з відео

Олексій Марков Скріншот з відео

За словами Казанського, зізнання Маркова спростувало всі заяви Кремля.

Так, він нагадав, як у 2014 році під час розгляду українського позову в Гаазі представник Росії Ілля Рогачов запевнив, що всю зброю, яка опинилася в руках терористів "Л/ДНР", вони нібито знайшли в шахтах Донбасу.

"На шостому році "громадянської війни" в "Л/ДНР" нарешті визнали, що зброю їм брати ніде. І все це – справа рук покровителів із Росії", – підсумував Казанський.

Новий відеоблог про те, як комбат батальйону "Привид" (ЛНР) Олексій Марков спалив контору і зізнався в інтерв'ю, що в степах Донбасу нізвідки взяти запчастини та зброю. І подякував за допомогу товаришів з Москви, без яких воювати було б неможливо https://t.co/YPSBVHset6 - Денис Казанський (@den_kazansky) 24 травня 2019 р

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше на Донбасі показали, що саме возять з Росії на окуповані території України під виглядом так званої гуманітарної допомоги.

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