Колишній співробітник посольства України у США Андрій Теліженко, який заявляв про втручання України у вибори в Штатах у 2016 році, нібито пропонував хабаря для лобіювання американських сенаторів від імені двох проросійських телеканалів в Україні – "112 Україна" та "News One".

Про це повідомило видання CNN із посиланням на редактора журналу "Odessa Review" Владислава Девідзона. Він розповів виданню, що Теліженко у 2018 році запропонував йому 5 тисяч доларів, щоб умовити помітних республіканців виступити проти "спроб Києва стримати вплив" двох телевізійних компаній в Україні.

CNN вивчив листування між Девідзоном і Теліженком, яке відбувалося на тлі спроби українських законодавців засудити канали за трансляцію російської пропаганди після анексії Криму. Виявилося, що у жовтні 2018 року, в тому ж місяці, коли прийняли резолюцію про санкції щодо "112 Україна" і "News One", Теліженко написав Девідзону: "Питання: чи є у вас або вашого батька контакти з сенаторами США? Мені дійсно потрібно послугу, за яку я можу заплатити до 5 тис.".

Андрій Теліженко

Пізніше Теліженко уточнив, що його цікавила можливість отримати офіційний коментар на веб-сайті сенаторів (Ренда Пола, Ліндсі Грема) про цензуру в Україні, на що Девідзон відповів: "Добре. У мене є трохи часу. Але не впевнений, що зможу щось зробити".

За словами журналіста, він вважає пропозицію грошей таким сенаторам, як Грем, "неналежною", а тому не звернувся до американських законодавців з подібними питаннями.

У телефонному інтерв'ю Теліженко заявив, що дійсно зв'язався з невеликою кількістю людей, включаючи Девідзона, від імені телеканалів "112 Україна" і News One. Він сказав, що це була його власна ініціатива і що гроші, які він запропонував, були його власними.

Офіс сенатора Грема відмовився від коментарів, так само як і представники Ренда Пола або телеканалів "112 Україна" і News One.

Як зазначає видання, колишній український дипломат Андрій Теліженко є союзником особистого адвоката президента США Дональда Трампа Руді Джуліані і був активним прихильником розвінчаної теорії про те, що Україна, а не Росія, втручалася у вибори 2016 року в США.

Теліженко також підтримав твердження республіканців про те, що суперник Трампа на виборах демократ Джо Байден "припинив розслідування" щодо діяльності української газової компанії Burisma, коли його син Гантер входив до її правління. Байден завжди заперечував будь-які правопорушення.

У виданні додали, що на початку цього тижня Комітет з питань національної безпеки і урядових справ Сенату відкликав голосування за повісткою Теліженка на тлі звинувачень демократів у тому, що розслідування було розраховано на нанесення шкоди президентській кампанії Байдена.

Нагадаємо, що канали "112 Україна" і "NewsOne" пов'язують з лідером партії "Опозиційна платформа – За життя" Віктором Медведчуком.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Верховна Рада в жовтні 2019 року створила тимчасову слідчу комісію для перевірки роботи телеканалів NewsOne, "112 Україна" і ZiK.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал