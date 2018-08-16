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Сотні вбитих ворогів: офіцер ЗСУ розповів про серйозний успіх ООС

9.8тЧитати новину російською

Українські військові за 100 днів Операції Об'єднаних сил на Донбасі ліквідували близько 256 терористів.

Про це написав офіцер ЗСУ Анатолій Штефан Штірліц на своїй сторінці в Facebook, відзначивши, що бійці завдали терористам значних втрат.

"За підсумками 100 днів у підрозділах російсько-окупаційних військ "Л/ДНР" були ліквідовані близько 256 бойовиків і близько 427 найманців отримали поранення різного ступеня тяжкості", - зазначив він.

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За словами офіцера, терористи ігнорували Мінські домовленості і кожен день провокували підрозділи ОС вогнем із різних видів зброї, диверсійними групами і вогнем снайперів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше командувач Об'єднаних сил Сергій Наєв розповів, скільки населених пунктів відвоювали українські військові у найманців РФ.

Читайте всі новини по темі "Російсько-український конфлікт" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Російсько-український конфліктОперація Об'єднаних сил на Донбасі
Місце
Україна
Об'єкт
терористи "ДНР"
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Приходько Егор
Приходько Егор
где доказательства? или они просто так говорят? 4 года назад один алкаш говорил как они из минометов хваленую армату аничтожали сотнями. и о том как убитых вертолеты забирали в Россию. как говорится трындеть не мешки ворочать.
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Иппу Лох Лов
Иппу Лох Лов
Ебанько он,а не Штирлиц."Около 256..."-это как?Бестолковку почесал ,занюхал свою портянку и ажник заколдобился.Старик Ромальдыч какой-то.А что 1256 не приписал?Потрошенко в таких случаях не церемонился,счёт шёл на десятки тысяч.
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Приходько Владимир
Приходько Владимир
Иппу Лох Лов, не бзди так сильно, а то запах от тебя идет очень неприятный :) Назвался груздем - полезай в корзину. Рано или поздно и тебя осчастливым отправкою к доблестным православным дидам на палочке :) Имей немного терпения.
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Бог Хохлов
Бог Хохлов
256, потом 512, потом 1024 и котёл
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