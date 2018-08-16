Сотні вбитих ворогів: офіцер ЗСУ розповів про серйозний успіх ООС

Українські військові за 100 днів Операції Об'єднаних сил на Донбасі ліквідували близько 256 терористів.

Про це написав офіцер ЗСУ Анатолій Штефан Штірліц на своїй сторінці в Facebook, відзначивши, що бійці завдали терористам значних втрат.

"За підсумками 100 днів у підрозділах російсько-окупаційних військ "Л/ДНР" були ліквідовані близько 256 бойовиків і близько 427 найманців отримали поранення різного ступеня тяжкості", - зазначив він.

За словами офіцера, терористи ігнорували Мінські домовленості і кожен день провокували підрозділи ОС вогнем із різних видів зброї, диверсійними групами і вогнем снайперів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше командувач Об'єднаних сил Сергій Наєв розповів, скільки населених пунктів відвоювали українські військові у найманців РФ.