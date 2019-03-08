Сотні мільйонів збитків: ЗМІ розповіли, як "Укрзалізницю" кинули на гроші

Підприємства "Укрзалізниці" в 2016-2017 роках налагодили схему з закупівлі російських вагонних повітророзподільників виключно у ТОВ "Українська машинобудівельна техніка" та ТОВ "Технорейлгруп", які поставляли деталі з переплатою в 2,5 рази. Також фірми постачали українські вживані деталі, які доводилися до товарного вигляду в підпільному цеху.

Про це повідомили у программі "Наші гроші", передає "Залізниця без корупції".

За словами журналістів, залізниця закуповувала вагонний повітророзподільник 483-А, який відповідає за гальмування поїзда через пневматичну гальмівну систему. В Україні офіційно ці пристрої не виготовляє жодна компанія, їх виробництво здійснює лише російський ВАТ "МТЗ Трансмаш", яка в Україні має дилера – ТОВ "ВО "Укрспецкомплект".

Але залізниця не стала купляти у офіційного дилера. З 2016 року в Україні створюється цілий ряд фіктивних компаній, які розігрували між собою всі тендери, де фігурують повітророзподільники 483-А.

Спочатку в цій схемі приймали участь трійка фірм: ТОВ "Українська машинобудівельна техніка" з ТОВ "Технорейлгруп" та їх постійний формальний конкурент – ТОВ "Українська великовантажна техніка".

При цьому вартість товару буцімто була завищена мінімум в 2,5 рази. Наприклад, дилер російського заводу в 2016 році продавав ці деталі по 16 380 грн./шт., В цей же час залізниця оптом закуповувала ці ж повітророзподільники по 35 300 грн.

Також "Українська машинобудівельна техніка" та "Технорейлгруп" почали постачати залізниці і інші деталі.

В лютому 2018 року СБУ в рамках кримінальної справи виявила, що більшість продукції, яку поставляли ці дві фірми, була підпільно виготовлена в таємному цеху на Полтавщині. Там вживані або непридатні запчастини перефарбовували, відновлювали кущовим способом і поставляли як нові на вагонобудівні заводи "Укрзалізниці". Лише 20% від сум замовлень залізничників йшло на закупівлю запчастин до рухомого складу.

Знахідка СБУ

"Загалом "Українська машинобудівельна техніка" та "Технорейлгруп" отримали замовлень на понад 500 млн грн. Через короткий час Генеральна прокуратура "поховала" кримінальну справу, а учасники фіктивної схеми зуміли відсудити кошти в "УЗ" за поставлений брак", — повідомили у програмі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше детективи НАБУ повідомили сімом особам про підозру в заволодінні 93,3 млн гривень "Укрзалізниці".

Слідство встановило, що з грудня 2015 до березня 2017 року підозрювані організували закупівлю стрілочної продукції за завищеними цінами із залученням підконтрольних підприємств-посередників і таким чином заволоділи коштами "Центру забезпечення виробництва" УЗ.

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