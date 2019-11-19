Внефракционный депутат-мажоритарщик Руслан Требушкин вошел в комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки. Ранее он был соратником Виктора Януковича и входил в "Партию регионов".

Во время Евромайдана нардеп координировал доставку носков и еды для "Беркута" в Киев. Вспоминая аннексию Крыма, говорил, что "благодарен Путину за то, что он сделал".

В этом Комитете должны работать профессионалы, которые либо имеют отношение к спецслужбам, либо прошли соответствующую проверку. Так как одно дело – статус депутата, а другое дело – доступ к материалам деятельности спецслужб и разведок, в том числе СБУ, Службы внешней разведки, Главного управления военной разведки и так далее.

Члены этого комитета в плане парламентского контроля, предусмотренного Конституцией и законами Украины, имеют право и обязанность проводить проверку деятельности этих органов, заслушивать руководителей спецслужб, проводить тематические проверки.

Нардеп Руслан Требушкин получит доступ к материалам под грифом "совершенно секретно"

Они имеют доступ к секретным материалам и к материалам с грифом "совершенно секретно". Они не имеют права вмешиваться в оперативную деятельность, процессуальную деятельность и разведывательную деятельность, но результаты этой деятельности они имеют право получать.

Новини СБУ не дала допуск Абромавичусу к гостайне

Они имеют доступ к документам, к материалам, которые обеспечивают финансирование. А финансирование часто раскрывает аспекты того, чем конкретно занимаются спецслужбы.

То есть совокупность материалов, которые может получить депутат, представляет государственную или военную тайну. Соответственно, если это будет выдано в публичное пространство или тем более спецслужбам иностранных государств, то это будет представлять прямую угрозу.

Я говорю сугубо теоретически, предположительно. Но в данной ситуации общее правило и спецслужб, и государственной деятельности таково: лица, которые имели отношение к каким-либо секторам деятельности, какие-то контакты с иностранными государствами, как правило, не работают в этих комитетах. Это практика абсолютно всех стран мира.

В Украине депутаты имеют допуск к гостайне и, соответственно, могут претендовать на членство в комитетах. Законодательных ограничителей у нас нет. Поэтому сегодня существует только один ограничительный фактор: решение парламента: согласны они с тем, чтобы этот человек был в комитете, или нет.

Если такое решение будет принято, этот человек будет иметь и доступ, и допуск в соответствии со статусом народного депутата.

Но, конечно же, если депутат будет знакомиться с конкретными материалами, он будет ставить подпись под документом о неразглашении информации, которая представляет государственную тайну и которые стали известны в процессе их деятельности. Либо конкретно, либо в целом.

Вместе с тем существует и контроль за неразглашением. Служба безопасности Украины уполномочена контролировать любого гражданина, включая депутатов, в плане соблюдения закона о доступе и допуске к секретной информации. Выявлять такие факты – обязанность СБУ.

Если депутат окажется недобросовестным или даже будет работать на иностранные государства, спецслужба должна это выявить и осуществить процессуальные действия. Сначала – решение о снятии депутатской неприкосновенности, затем – прямое возбуждение уголовных дел.

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