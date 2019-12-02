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3 грудня • оновлено в 06:47
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/ Розслідування

Продавав справи ДБР за $150 тис.: стало відомо про обшуки у соратника Труби

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Близький соратник глави Державного бюро розслідувань Романа Труби Ігор Щербина нібито намагався продати закриті справи в ДБР за 150 тисяч доларів.

Він і якийсь Шевченко В. отримали 50% суми. Про це повідомляє НВ із посиланням на власне джерело.

За даними журналістів, НАБУ проводить у Щербини та Шевченка обшуки, а Трубу перевіряють на причетність до злочину.

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Через прослушку: Рябошапка натякнув на відставку Труби

Роман Труба

Роман Труба

dsnews.ua

Крім того, НВ отримало фото візитки Щербини з інформацією, що він нібито є співробітником ДБР, хоча це не відповідає дійсності.

Ігор Щербина – ексначальник головного слідчого управління ГПУ в 2014–2015 роках. Труба був його заступником в управлінні прокуратури. За інформацією ЗМІ, нинішній глава Держбюро розслідувань є кумом Щербини.

Візитка

Візитка

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Гроші, виявлені під час обшуку

Гроші, виявлені під час обшуку

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Як писав OBOZREVATEL, раніше в мережі опублікували записи розмов глави ДБР Романа Труби у своєму кабінеті, де він особисто обговорював кримінальні справи стосовно топчиновників із главою Офісу президента Андрієм Богданом і Генеральним прокурором Русланом Рябошапкою.

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Автор
Богдана Васильченко
Тема
Боротьба з корупцією в Україні
Особа
Роман Труба
Місце
Україна
Теги
Державне Бюро Розслідувань Національне антикорупційне бюро України фотографии
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Красноармеец Киевский
Красноармеец Киевский
грязный колониальный режим.
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