Продавав справи ДБР за $150 тис.: стало відомо про обшуки у соратника Труби

Близький соратник глави Державного бюро розслідувань Романа Труби Ігор Щербина нібито намагався продати закриті справи в ДБР за 150 тисяч доларів.

Він і якийсь Шевченко В. отримали 50% суми. Про це повідомляє НВ із посиланням на власне джерело.

За даними журналістів, НАБУ проводить у Щербини та Шевченка обшуки, а Трубу перевіряють на причетність до злочину.

Роман Труба dsnews.ua

Крім того, НВ отримало фото візитки Щербини з інформацією, що він нібито є співробітником ДБР, хоча це не відповідає дійсності.

Ігор Щербина – ексначальник головного слідчого управління ГПУ в 2014–2015 роках. Труба був його заступником в управлінні прокуратури. За інформацією ЗМІ, нинішній глава Держбюро розслідувань є кумом Щербини.

Візитка Новое время

Гроші, виявлені під час обшуку Новое время

Як писав OBOZREVATEL, раніше в мережі опублікували записи розмов глави ДБР Романа Труби у своєму кабінеті, де він особисто обговорював кримінальні справи стосовно топчиновників із главою Офісу президента Андрієм Богданом і Генеральним прокурором Русланом Рябошапкою.

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