Снайпер ОС ліквідував командира "ЛНР"

У вівторок, 5 червня в районі селища Кримське снайпер Об'едіненних сил ліквідував командира батареї так званої 4-ї бригади "народної міліції ЛНР".

Про це на своїй сторінці в Facebook написав волонтер Юрій Мисягін.

"Вчора в зоні відповідальності 53-й бригади в районі селища Кримське, нашим снайпером був ліквідований командир мінометної батареї 4-ї бригади "народної міліції ЛНР". Напрошувалося рішення, так як кількість обстрілів на цій ділянці за останній час дуже сильно збільшилася. Були моменти , коли за 30 хвилин на одну з наших позицій, прилітали до 20-25 хв", - написав він.

Після цього, за словами Мисягіна, ніч в районі Кримського пройшла відносно спокійно.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше на маріупольському напрямку в районі Широкино був знищений ворожий снайпер .

Тоді ж, за даними розвідки, було знищено двоє і поранено четверо терористів