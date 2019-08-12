Сморід і мертва риба: окупанти довели Донецьк до екокатастрофи. Фото

Жителі окупованого Донецька почали масово скаржитися у соцмережах на загибель риби в річці Кальміус.

При цьому у так званому "Міністерстві охорони здоров'я "ДНР" стверджують, що відбулося органічне забруднення води Нижньо-Кальміуського водосховища, пишуть "Новости Донбасса".

"Новости Донбасса"

Причини нібито поки не відомі.

Проте, за результатами санітарно-хімічних і мікробіологічних досліджень від 8-9 серпня 2019 встановлено факт невідповідності води Нижньо-Кальміуського водосховища за наступними показниками: запах у 3 рази, біологічне споживання кисню у 1,5 рази, завислі речовини у 2 рази, нафтопродукти у 2 5 рази, феноли у 3 рази, марганець у 5 разів, індекс ЛКП (лактозопозитивна кишкова паличка) становить 7 000 000 в 1 дм³ (при нормі не більше 5000 в 1 дм).

"Новости Донбасса"

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше на Дніпропетровщині, у селі Златоустівка Криворізького району, стався масовий мор риби.

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