Головна Новини
12 грудня • оновлено в 18:52
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Розслідування

Смертельне побиття волонтера Мірошниченка: у мережу потрапило відео

1.8т
Читати матеріал російською

У мережі з’явилося відео з камери спостереження, яка зафіксувала момент жорстокого нападу на активіста і волонтера Артема Мірошниченка 29 листопада у Бахмуті на Донеччині, у результаті він впав у кому і згодом помер, так і не прийшовши до тями.

На кадрах видно, як підозрювані у злочині підлітки Олександр Баришок і Микола Барабаш знущаються з Артема, штовхаючи і б'ючи його. Ролик опублікував журналіст "Цензор. НЕТ" Сергій Іванов (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

"Судячи з усього, окрім заподіяння тяжких тілесних ушкоджень, має місце також грабіж або навіть розбій. Також відео спростовує версію Баришка, що він начебто не чіпав Артема", – написав він.

Новини
"Я патріот, а він говорив російською!" Нападник на Мірошниченка зробив цинічну заяву

Артем Мірошниченко

Артем Мірошниченко

Іванов наголосив, що опублікував відео, аби ніхто не сумнівався у справжніх обставинах злочину, бо захист уже почав "відбілювати" злочинців.

"Ви можете побачити все на власні очі. Покарання має бути максимально суворим. Сподіваюся, слідство буде проведено якісно та оперативно, а суд ухвалить максимально суворий вирок злочинцям", – додав журналіст, зазначивши, що українське суспільство уважно стежитиме за цим.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Артему Мірошниченку було 36 років. Він і його сім'я допомагали Збройним силам України з перших днів війни. 29 листопада на нього напали в Бахмуті. Двоє нетверезих підлітків, 16 і 17 років, наздогнали і почали бити.

  • Волонтер пережив кілька складних операцій, перебував у комі, проте вижити йому не вдалося. Рідні та друзі Мірошниченка переконані, що причиною нападу була його активна проукраїнська позиція.

  • 8 грудня у Бахмуті попрощалися з Мірошниченком.

  • 11 грудня Донецький апеляційний суд взяв під варту двох підлітків, яких підозрюють у смертельному побитті волонтера Артема Мірошниченка.

  • Один із тих, хто напав на Артема Мірошниченка, Микола Барабаш заявив, що разом зі своїм другом Олександром Баришком вони били його нема за мову.

  • 17-річний Олександр Баришок, підозрюваний у жорстокому нападі на активіста і волонтера Артема Мірошниченка, заявив, що це не він бив чоловіка, а його "безжалісний друг".

  • Підлітки, які жорстоко побили Артема Мірошниченка зізналися, що перед нападом на нього вони намагалися побити ще одного чоловіка під приводом позичити сигарету.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Читайте всі новини по темі "Кримінал" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Марта Рок
Тема
Кримінал
Місце
Україна
Теги
побили українця волонтерство банда підлітків
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
9
2
Смішно
0
Цікаво
9
Сумно
2
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини розслідувань

Топпублікації

Топблоги