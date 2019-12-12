Смертельне побиття волонтера Мірошниченка: у мережу потрапило відео

У мережі з’явилося відео з камери спостереження, яка зафіксувала момент жорстокого нападу на активіста і волонтера Артема Мірошниченка 29 листопада у Бахмуті на Донеччині, у результаті він впав у кому і згодом помер, так і не прийшовши до тями.

На кадрах видно, як підозрювані у злочині підлітки Олександр Баришок і Микола Барабаш знущаються з Артема, штовхаючи і б'ючи його. Ролик опублікував журналіст "Цензор. НЕТ" Сергій Іванов (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

"Судячи з усього, окрім заподіяння тяжких тілесних ушкоджень, має місце також грабіж або навіть розбій. Також відео спростовує версію Баришка, що він начебто не чіпав Артема", – написав він.

Артем Мірошниченко

Іванов наголосив, що опублікував відео, аби ніхто не сумнівався у справжніх обставинах злочину, бо захист уже почав "відбілювати" злочинців.

"Ви можете побачити все на власні очі. Покарання має бути максимально суворим. Сподіваюся, слідство буде проведено якісно та оперативно, а суд ухвалить максимально суворий вирок злочинцям", – додав журналіст, зазначивши, що українське суспільство уважно стежитиме за цим.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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