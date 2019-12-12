Смертельне побиття волонтера Мірошниченка: у мережу потрапило відео

У мережі з’явилося відео з камери спостереження, яка зафіксувала момент жорстокого нападу на активіста і волонтера Артема Мірошниченка 29 листопада у Бахмуті на Донеччині, у результаті він впав у кому і згодом помер, так і не прийшовши до тями.
На кадрах видно, як підозрювані у злочині підлітки Олександр Баришок і Микола Барабаш знущаються з Артема, штовхаючи і б'ючи його. Ролик опублікував журналіст "Цензор. НЕТ" Сергій Іванов (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).
"Судячи з усього, окрім заподіяння тяжких тілесних ушкоджень, має місце також грабіж або навіть розбій. Також відео спростовує версію Баришка, що він начебто не чіпав Артема", – написав він.
Артем Мірошниченко
Іванов наголосив, що опублікував відео, аби ніхто не сумнівався у справжніх обставинах злочину, бо захист уже почав "відбілювати" злочинців.
"Ви можете побачити все на власні очі. Покарання має бути максимально суворим. Сподіваюся, слідство буде проведено якісно та оперативно, а суд ухвалить максимально суворий вирок злочинцям", – додав журналіст, зазначивши, що українське суспільство уважно стежитиме за цим.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Артему Мірошниченку було 36 років. Він і його сім'я допомагали Збройним силам України з перших днів війни. 29 листопада на нього напали в Бахмуті. Двоє нетверезих підлітків, 16 і 17 років, наздогнали і почали бити.
Волонтер пережив кілька складних операцій, перебував у комі, проте вижити йому не вдалося. Рідні та друзі Мірошниченка переконані, що причиною нападу була його активна проукраїнська позиція.
8 грудня у Бахмуті попрощалися з Мірошниченком.
11 грудня Донецький апеляційний суд взяв під варту двох підлітків, яких підозрюють у смертельному побитті волонтера Артема Мірошниченка.
Один із тих, хто напав на Артема Мірошниченка, Микола Барабаш заявив, що разом зі своїм другом Олександром Баришком вони били його нема за мову.
17-річний Олександр Баришок, підозрюваний у жорстокому нападі на активіста і волонтера Артема Мірошниченка, заявив, що це не він бив чоловіка, а його "безжалісний друг".
Підлітки, які жорстоко побили Артема Мірошниченка зізналися, що перед нападом на нього вони намагалися побити ще одного чоловіка під приводом позичити сигарету.
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