Головна Новини
Мова Язык
Головна Блоги

/ Розслідування

Смертельна пожежа в Одесі: ДБР відкрило справу проти рятувальників

3.8т Читати матеріал російською

Державне бюро розслідувань (ДБР) почало досудове розслідування щодо співробітників ДСНС через пожежу в готелі "Токіо Стар" в Одесі, що вбила 9 осіб.

Про це інформує прес-служба відомства. Уточнюється, що рятувальників підозрюють у неналежному виконанні обов'язків.

"Слідчі теруправління ДБР... здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом неналежного виконання службових обов'язків працівниками ДСНС України в Одеській області, що призвело до виникнення пожежі в готелі "Токіо Стар" та загибелі людей", – сказано в повідомленні.

Новини
"Кубло з полчищами тарганів": з'явилося моторошне відео ревізії в готелі "Токіо Стар"

Відомо, що провадження відкрито за ч. 2 ст. 367 (службова недбалість, що спричинила тяжкі наслідки) КК України.

У рамках розслідування ДБР вилучило деякі документи, а також опитало свідків.

"Токіо Стар" в Одесі після пожежі

dbr.gov.ua

Як писав OBOZREVATEL:

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал

Читайте всі новини по темі "Пожежа в готелі Токіо Стар" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Пожежа в готелі Токіо Стар Кримінал
Місце
Україна Одеса
Теги
пожежа Державне Бюро Розслідувань розслідування смерть
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
16
5
Смішно
4
Цікаво
12
Сумно
3
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Миценко Андрей
Миценко Андрей
Ну опасно тушить пожары в Одессе, рагульские активизды могут и самих пожарных сжечь.
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0

Блоги / думки

ads pixel
Загрузка...