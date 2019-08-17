Смертельна пожежа в Одесі: ДБР відкрило справу проти рятувальників

Державне бюро розслідувань (ДБР) почало досудове розслідування щодо співробітників ДСНС через пожежу в готелі "Токіо Стар" в Одесі, що вбила 9 осіб.
Про це інформує прес-служба відомства. Уточнюється, що рятувальників підозрюють у неналежному виконанні обов'язків.
"Слідчі теруправління ДБР... здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом неналежного виконання службових обов'язків працівниками ДСНС України в Одеській області, що призвело до виникнення пожежі в готелі "Токіо Стар" та загибелі людей", – сказано в повідомленні.
Відомо, що провадження відкрито за ч. 2 ст. 367 (службова недбалість, що спричинила тяжкі наслідки) КК України.
У рамках розслідування ДБР вилучило деякі документи, а також опитало свідків.
"Токіо Стар" в Одесі після пожежі
dbr.gov.ua
Як писав OBOZREVATEL:
Поліція розглядає три версії того, що сталося в "Токіо Стар": інсценування пожежі для приховування вбивства; порушення правил пожежної безпеки та необережне використання вогню постояльцями.
Керівництво готелю не дозволило провести планову перевірку готелю в липні 2019 року.
Власником "Токіо Стар" є 47-річний бізнесмен Вадим Чорний, відомий своєю сумнівною репутацією.
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