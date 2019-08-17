Смертельна пожежа в готелі Одеси: що відомо про власника

Власником одеського готелю "Токіо Стар", під час пожежі в якому живцем згоріли вісім осіб, є Вадим Чорний зі скандальною репутацією.

Як пише "Думська", він заробив славу маніпулятора. Крім "Токіо Стар", де сталася трагедія, 47-річному Чорному також належить ще один готель "Зірка" на вулиці Успенській, будівля ресторану "Київ" на Грецькій площі та паркінг там же.

Підприємець має дві вищі освіти (економічну та юридичну) і підготовку в галузі політичної філософії.

У період з 1994 по 1998 Чорний був депутатом Одеської міськради, а у 1998-2002 роках – мером міста Арциза Одеської області (на момент обрання йому було всього 26 років).

Примітно, що під час перебування на посаді міського голови Арцизу Чорний повністю ліквідував місцевий міськвиконком: апарат міської ради при ньому складався лише з чотирьох осіб.

Вадим Чорний "Думська"

Також скандальний бізнесмен балотувався в мери Одеси у 1998 і 2010 роках (для цього він навіть орендував телеканал "Моя Одеса"), деякий період був радником міського голови з боротьби з корупцією і ворогував з колишнім мером Одеси Едуардом Гурвіцем.

Крім усього є інформація про те, що Чорний очолював партію "Союзу Анархістів України" з 2002 року і є автором книги "Ісус, який не знав Христа", в якій стверджує про фальсифікацію євангельських текстів.

Інформацію про те, що Чорний є маніпулятором і шантажистом, підтвердила і одеська активістка, письменниця Зоя Казанжи.

"Варто зазначити, що цей готель ("Токіо Стар". – Ред.), а також готель" Зірка "належить Вадиму Чорному, бізнесменові-моралізатору. Він дуже любить всіх повчати і розповідати, як треба. Навіть свого часу сайт створив (ймовірно, мова йде про сайт "Храбро". – Ред.), за допомогою якого шантажував, маніпулював і заробляв гроші, публікуючи або не публікуючи компроматні, на його погляд, матеріали. Казав: "Я хочу, щоб одеські бізнесмени і політики прокидалися в холодному поту, чекаючи моїх публікацій". Цікаво, як він тепер буде спати, угробивши юдей?" – написала вона на своїй сторінці у Facebook.

Примітно, що в мережі з'явилися фото, які підтверджують, що Чорний присутній на місці трагедії. На них видно, що він спокійно відпочиває на лавці під згорілим готелем.

Вадим Чорний на місці трагедії "Думська"

Власника "Токіо Стар" помітили під згорілим готелем "Думська"

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Одесі в ніч на 17 серпня в готелі "Токіо Стар" (власник – бізнесмен Вадим Чорний) спалахнула пожежа. В результаті загинули вісім осібк, ще 10 постраждали. На ситуацію відреагували президент України Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Володимир Гройсман.

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