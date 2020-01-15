Суд над копом, який застрелив пасажира BMW, зірвали: як розгортається скандальна справа

У Голосіївському суді Києва 13 січня відбулося чергове засідання суду в гучній справі про вбивство поліцейським Сергієм Олійником підлітка з Боярки Михайла Медведєва. До свого повноліття хлопець не дожив всього 10 днів.

Безпрецедентний випадок, що сколихнув весь Київ, трапився в ніч на 7 лютого 2016 року. Однак, незважаючи на те, що минуло чотири роки, судове засідання так нічим і не закінчилося.

Поліція впевнена: вони мали право стріляти в порушника, який переховувався, проте остаточне рішення має ухвалити суд.

OBOZREVATEL поговорив із братом потерпілого підлітка Леонідом Медведєвим, який розповів, як змінилося життя його родини після несподіваної загибелі Михайла і яких висновків дійшла сім'я, що пережила таке горе.

Суд зірвався через присяжних

Засідання тривало всього три хвилини. Як розповів OBOZREVATEL адвокат потерпілих Вадим Васильєв, питання, що їх мали розглянути, стосувалися заміни присяжних, термін повноважень яких уже сплив. В результаті було оголошено, що нових повинна затвердити Київрада, цього списку ще немає. А дата найближчого пленарного засідання Київради ще навіть не призначена.

Обвинувачений Сергій Олійник Фото Леоніда Медведєва

Наступне засідання відбудеться 6 лютого. І в родині Михайла Медведєва побоюються, що справу можуть почати слухати заново. "Тепер обиратимуть нових присяжних. Розгляд затягується. Але навряд чи її почнуть слухати заново. На сьогодні прокурорам передані матеріали справи. Це 20 томів. Але ніяких доказів поки не розглядалося, не було заслухано свідків", – пояснив адвокат Васильєв.

Батьки Михайла Фото Леоніда Медведєва

На судовому засіданні була вся сім'я Медведєвих – мама Наталя Медведєва, тато Михайло Леонідович і старший брат Леонід. "Мама з татом пропустили всього кілька засідань за ці роки – через здоров'я, яке за ці роки в них сильно похитнулося", – говорить OBOZREVATEL Леонід.

У родині Михайла вважають, що, відтягуючи засідання, судді просто знущаються над ними. "Засідань не було вже чотири місяці. Перенесення бувають просто через незначні причини – один присяжний то захворів, то забув про засідання. Його покарали, виписавши штраф, але це копійки, менш ніж 200 грн. А час минає. Нам здається, що це роблять навмисно, щоб спустити справу на гальмах", – переконаний брат загиблого.

Леонід Медведєв OBOZREVATEL

Воночас їхній адвокат запевняє, що говорити про якісь порушення рано. "Це досить складно структурована справа. Але порушення процедур поки не спостерігається", – підкреслив Вадим Васильєв.

У поліції вважають, що діяли згідно із законом

Події тієї ночі були схожі на бойовик. Київські патрульні, що всього пів року як з'явилися на вулицях столиці на той момент, понад пів години переслідували BMW п'ятої моделі, яка петляла по декількох районах міста, заїжджаючи на зустрічну смугу, намагаючись сховатися від переслідування поліції, після чого по машині відкрили вогонь. В авто перебували чотири людини – 22-24-річні Максим Кривоніс, Владислав Прихненко, Ростислав Храпачевський, який був за кермом, і 17-річний Михайло Медведєв. Всі вони з Боярки.

Випадок викликав просто шквал обговорення в соціальних мережах на тему, чи мали копи право стріляти на ураження.

У поліції вважають, що зброя була застосована адекватно. "Наша позиція з того часу не змінилася. Поліцейський Сергій Олійник мав підстави стріляти з метою примусової зупинки транспортного засобу, але обережно – не наражаючи на небезпеку життя пасажира. Цей випадок ми ретельно аналізували, він став уроком для інших", – сказав OBOZREVATEL речник МВС Артем Шевченко.

У прокуратурі Олійнику інкримінують перевищення повноважень. "Інструкцією Нацполіціі чітко регламентовані умови, за яких можливе застосування зброї на ураження. В цьому разі повноваження були перевищені", – наголосила речниця прокуратури Києва Надія Максимець.

Тоді ж писали, що машину переслідували майже 20 екіпажів, а автомобіль намагався сховатися на швидкості майже 190 км/год. Погоня почалася від Севастопольської площі нібито тому, що пасажири й водій машини перебували в стані сильного алкогольного сп'яніння – у руках у них були пляшки з пивом.

У районі селища Новосілки транспортний засіб розвернуло, і поліція змогла заблокувати BMW. Але водій, мабуть, здаватися не збирався – автівка вчинила наїзд на одного з патрульних, внаслідок чого травмувала йому ногу, а порушник поїхав у сторону вулиці Заболотного, де вилетів на узбіччя. Там копи стали стріляти в машину, випустивши 77 куль – 34 з них влучили в авто.

Авто зі слідами куль Фото Леоніда Медведєва

Але, за версією сім'ї, все відбувалося дещо інакше. Як повідомив Леонід Медведєв, стріляти копи стали раніше. "Копи помітили машину з хлопцями біля клубу "Форсаж". Патрульні прибули туди через якихось інших малолітніх порушників. Наші хлопці проїхали вперед. А потім на повороті вони зупинилися, тому що Миша хотів пересісти вперед. Він великий був, йому на задньому сидінні було тісно. Зупинка там не заборонена. Але патрульні їх почали переслідувати. Копи ввімкнули червоні проблискові маячки й майже відразу стали стріляти", – стверджує Медведєв.

За його словами, машина не могла їхати на швидкості 190 км/год. "Одне колесо у них було запаска – докатка, як її називають в народі. На ній є обмеження швидкості в 50-70 км/год. З таким колесом на поворотах не витиснеш. Я вам кажу це як професійний водій. Я брав участь у гонках, маю досвід екстремального кермування. Але вони стали їх ганяти, як мисливці. Стріляли. Хоча хлопці кричали: "Не стріляйте!" – розповідає брат.

Він стверджує, що стрілянина тривала й далі. "А коли їх наздогнали, машина вже стояла, поліцейські через бокове скло – у водія. Але Ростислав відсунувся, і дві кулі влучили в Мишу: одна в руку, інша (через спину й легеню) в серце. Про те, що в них прокинувся інстинкт мисливців, свідчать і слова на відео, які ми отримали з матеріалів справи. Чути, як Олійник каже іншому копу: "Сьогодні постріляємо", – каже Леонід.

"Краще б він поїхав на таксі"

Льоня згадує, що того фатального дня Миша взагалі випадково опинився в цій машині. Він викликав таксі, щоб поїхати до свого друга в Боярку на день народження. "А тут хлопці проїжджали й запропонували підвезти. Він скасував виклик, розрахувався за посадку з таксистом і сів до них. Скільки ми про це думали потім – краще б він поїхав на таксі. Адже він взагалі не з цієї компанії. Він і не пив, не вживав наркотики. Ростислав тоді був у стані наркотичного сп'яніння, це довела експертиза. А хлопці випили пива", – сказав він.

Миша Медведєв

Про загибель Михайла сім'я дізналася з інтернету. "Миша завжди телефонував мамі, і того дня вона з ним говорила до 1:30. А потім перестав відповідати на дзвінки. Потім ми прочитали, що вбили водія, і думали, що це нас не зачепило. Але надія обірвалася в Голосіївському РВВС, де нам сказали, що Мішу вбили поліцейські. І почався весь цей жах", – говорить Льоня.

Миша завжди поруч

Трагедія підкосила всю сім'ю загиблого. "Після смерті Михайла тато став гірше ходити. У нього почали відмовляти ноги. Мама взагалі не може працювати. Перенесла три операції на внутрішніх органах. Їй 54 роки, але вона сильно здала й постаріла. У неї цукровий діабет, весь час сидить на таблетках. І я змушений фактично утримувати сім'ю", – ділиться Леонід. Сам він працює водієм таксі й шукає роботу за фахом. "У мене два дипломи, але поки вигідніше працювати в таксі", – каже він.

Торік Леонід одружився, зараз молоді живуть з його батьками. Але Мишко постійно присутній у їхньому житті.

Сім'я Медведєвих живе в Крюківщині, в ЖК "Євромістечко". Мама якийсь час займалася продажем м'яса, нерухомістю, у неї було своє агентство нерухомості. Тато був далекобійником, працював у місцевій раді, був заступником мера, обирався депутатом.

А могила Михайла неподалік, у Боярці. Всі дні народження й день загибелі родичі приходять до Миші.

"Я буваю щомісяця. Батьки – будь-яку вільну хвилинку, коли дозволяє здоров'я, приїжджають до Миші. Ми встановили братові найкращий пам'ятник. Я продав свою ділянку землі, щоб його встановити", – підкреслив Леонід.

Пам'ятник Михайлу

Потрібні реформи й підтримка громадськості

Проживши чотири роки жаху, сім'я Михайла дійшла деяких висновків, якими б хотіла поділитися з іншими. "Потрібна нормальна судова реформа. Не можуть справи, пов'язані з вбивствами, тривати по чотири роки. Зараз для суддів це не є пріоритетом", – говорить Леонід.

Реформа поліції, на думку Медведєвих, виявилася показною. "Поліцейські впевнені, що їм все зійде з рук. Їх захистять, навіть якщо вони помиляються. Якби копи відразу визнали свою провину і вибачилися, громадська думка про них було б позитивнішою. Нам би це не повернуло Мишу, але було б розуміння, що помилку готові визнати", – вважає Леонід.

І потрібно підключати громадськість, щоб привернути увагу до своєї біди "Завдяки громадськості наш випадок став відомий. І це дає надію вважати, що винуватець не уникне справедливого покарання", – підсумовує Леонід.

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