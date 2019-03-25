Смертельна ДТП з мажорами в Одесі: момент потрапив на камеру відеоспостереження

У мережі з'явилося відео моменту зіткнення автомобіля BMW X6 із Porsche в Одесі в ніч на 24 березня, у результаті чого загинули діти місцевих підприємців — Шаміль Гаджієв і Вікторія Кравченко.

ДТП зафіксувала зовнішня камера відеоспостереження. Як наголошується в сюжеті ТСН, точну швидкість машин визначити складно, однак на ролику видно, що вона перевищує дозволену (щоб подивитися відео, поскрольте сторінку вниз).

Відзначимо, загиблі їхали у BMW. За попередніми даними, вони влаштували гонку з іншим авто. Водій Porsche з місця аварії зник, його розшукують правоохоронці.

Після сильного удару BMW влетів у стовп і загорівся, при цьому машину розірвало на дві частини.

Відомо, що Шаміль Гаджієв — син місцевого підприємця Газанфара Гаджієва і брат чемпіона світу з боксу Раміля Гаджієва. Молодий чоловік був відомим любителем швидкісної їзди. У мережі знайшлися особисті фото братів.

Загибла пасажирка Вікторія Кравченко — дочка колишнього власника одеського готелю "Моцарт". З'ясувалося, що вона була родичкою голлівудської зірки Сильвестра Сталлоне.

Загиблі в аварії в Одесі

Як писав OBOZREVATEL, раніше в Києві трапилася масштабна ДТП з трьома авто й автобусом. Аварію спровокував водій Chevrolet, який пролетів перехрестя з вулицею Щусєва на червоний сигнал світлофора зі швидкістю 160 км/год, ледь не збивши пішоходів.

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