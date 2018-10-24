Смертельна ДТП із ''Дизель Шоу'': адвокат розповів, що загрожує водієві

Добровільне зізнання водія Михайла Манюка, який перевозив акторів "Дизель Шоу", може стати підставою для пом'якшення вироку.

Про це в ефірі ObozTV розповів адвокат Єгор Штокалов. Однак, уточнив він, поки справа не перейде у стадію розгляду по суті, заява Манюка ні на що не вплине.

"Його зізнання можуть бути підставою для пом'якшення покарання під час розгляду справи по суті. Тобто, коли вже буде зібрана вся доказова база, йому будуть пред'явлені ці ж звинувачення. Адже зараз він у статусі підозрюваного", — пояснив адвокат.

"Якщо водій скаже: "так, я винен, я відволікся від дороги і зробив це не навмисно", то це вплине на суддю. Але я більш ніж упевнений, що ця подія відбулася через необережність. Тобто, дійсно умислу завдати шкоди у водія не було", — резюмував Штокалов.

Як повідомляв OBOZREVATEL, вранці 20 жовтня за Києвом автобус із акторами гумористичного "Дизель Шоу" потрапив в аварію, у результаті якої загинула відома актриса Марина Поплавська, а ще двоє акторів були госпіталізовані.

Напередодні в мережі показали останні моменти з акторами "Дизель Шоу" перед трагічною поїздкою в автобусі, який потрапив у смертельну ДТП дорогою зі Львова.

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