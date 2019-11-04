Смерть підлітка на Чернігівщині: з'явились нові подробиці резонансної справи

Розслідуванням смерті 14-річного підлітка з Прилук Дениса Чаленка тепер займається Головне слідче управління Національної поліції.

Як розповів OBOZREVATEL батько підлітка, Віктор Чаленко, у понеділок у морзі Києва провели додаткову судмедекспертизу тіла дитини. "Ми зараз організовуємо похорон. Дату точно сказати не можу, все залежить від того, як завершать експертизу", – повідомив він.

Денис ТСН

Трохи пізніше адвокат батьків загиблого, Володимир Білик, уточнив, що церемонія прощання відбудеться 5 листопада, у вівторок.

У Головному управлінні Нацполіції також поки чекають на висновки судмедекспертів. "Усе впирається поки в результати експертизи. Від них залежить подальше розслідування", – сказала OBOZREVATEL в.о. прессекретарки Головного управління Нацполіції Оксана Блищик.

29 жовтня у Прилуках на залізничних коліях було знайдено тіло 14-річного школяра Дениса Чаленка. У місцевому відділенні поліції заявили, що підліток потрапив під дизельний потяг.

Місце, де знайшли тіло підлітка ТСН

Однак батько хлопця, Віктор Чаленко, з цим не погоджується. Як він розповів OBOZREVATEL, напередодні трагедії синові погрожував 16-річний Андрій Т. Конфлікт трапився через дівчину, за яку заступився Денис.

За день до смерті Денису надходили погрози ТСН

Після смерті хлопця родичам почали надходити повідомлення від його друзів про те, що можливим вбивцею Дениса може бути той самий Андрій Т. і його друзі. Батько самотужки взявся з'ясовувати ситуацію.

За його словами, сина вбили за кілька годин до того, як він опинився на рейках. До цього його тіло ховали неподалік на кукурудзяному полі. Однак місцева поліція не захотіла проводити розслідування.

Як раніше писав OBOZREVATEL:

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