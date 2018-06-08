Смерть активіста на Харківщині: поліцію звинуватили в бездіяльності

Жителі селища Есхар Харківської області провели акцію протесту проти бездіяльності поліції і прокуратури в розслідуванні смерті активіста-антикорупціонера Миколи Бичко, якого раніше знайшли повішеним.

Як повідомив в Facebook правозахисник Роман Лихачов, близько 200 жителів Есхара 7 червня пішли до прокурора з вимогою справедливого слідства.

За його словами, правоохоронці навіть не зібрали речові докази з місця події для проведення експертизи.

"Відео з відеокамер не забрали, з місця злочину навіть не забрали всю мотузку, на якій повісили Миколи, пеньки і багато інших доказів. Прокуратура і поліція не провела майже жодного заходу", - заявив правозахисник.

Лихачов пояснив, що представники прокуратури і поліції на вимогу протестувальників прибули разом з ними на місце трагедії. Прокурор подбав про те, щоб приїхала слідча група і до кінця зібрала всі докази.

"І це через 3 дні після злочину і завдяки зусиллям 200 чоловік", - заявив він.

Правозахисник підкреслив, що деякі докази на момент прибуття правоохоронців вже були знищені. Зокрема, невідомі спалили частину мотузки.

Активісти вимагають, щоб прокурор і представник поліції 8 червня відзвітували перед суспільством про виконану роботу. Якщо працівники прокуратури та поліції не виконають вимог активістів, ті обіцяють акцію протесту в Харкові.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Бичко знайшли повішеним у лісосмузі в Чугуївському районі 5 червня.