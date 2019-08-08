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"Смерч" із комах: на Запоріжжі зняли на відео незвичайне явище

1.6т Читати матеріал російською

Під Мелітополем (Запорізька область) зняли на відео "смерч" із літаючих мурах.

Про це повідомило видання "РИА-Мелитополь". Ролик записали люди, які їхали в автомобілі (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Ентомологи пояснили, що схожі на мух мурахи розмножилися завдяки спекотній і вологій погоді. Цей феномен спостерігається щороку – найчастіше в липні або серпні. Тоді настає шлюбний період чорних садових мурах, який триває упродовж декількох днів.

Смерч із комах

Смерч із комах

Скріншот

Фахівці запевнили, що літаючі мурахи не становлять небезпеку для людей.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, у Росії зафіксували аномальну кількість літаючих мурах у Калінінградській і Смоленській областях, а також у Москві.

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Місце
Україна Запоріжжя
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