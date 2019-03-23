Служив у "розвідці Новоросії": в Харкові спіймали терориста "ДНР"

Служба безпеки України викрила і затримала в Харкові терориста "ДНР" з позивним "Куб". Ним виявився уродженець і колишній житель тимчасово окупованої Горлівки Донецької області, який приєднався до окупантів в лютому 2015 року.

У складі так званої "військової розвідки Новоросії" він брав активну участь в бойових діях проти підрозділів Збройних сил України, повідомляється на офіційній сторінці СБУ у Facebook.

На початку 2019 року терорист вирішив переїхати на постійне місце проживання до Харкова і спробував легалізуватися, намагаючись отримати дублікати своїх особистих документів, які нібито були втрачені.

Затриманий терорист "ДНР" Facebook CБУ

Затриманий терорист "ДНР" Facebook CБУ

Співробітники СБУ встановили місце тимчасового проживання злочинця в Харкові і провели санкціонований обшук, під час якого вилучили бойову гранату РГД-5 і тротилову шашку вагою 400 грамів. Бойовика затримали згідно зі статтею 208 Кримінально-процесуального кодексу України.

Обшук у терориста "ДНР" Facebook CБУ

Обшук у терориста "ДНР" Facebook CБУ

В рамках розпочатого кримінального провадження правоохоронці документують додаткові факти причетності затриманого до сприяння терористичному угрупованню "ДНР". Тривають невідкладні слідчо-оперативні дії.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Харківському метрополітені готувався теракт, метою якого були численні жертви і дестабілізація становища в країні перед виборами. Замовником кривавого злочину були спецслужби Росії, які завербували харків'янина, повідомили в СБУ.

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