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Служив у "розвідці Новоросії": в Харкові спіймали терориста "ДНР"

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Служба безпеки України викрила і затримала в Харкові терориста "ДНР" з позивним "Куб". Ним виявився уродженець і колишній житель тимчасово окупованої Горлівки Донецької області, який приєднався до окупантів в лютому 2015 року.

У складі так званої "військової розвідки Новоросії" він брав активну участь в бойових діях проти підрозділів Збройних сил України, повідомляється на офіційній сторінці СБУ у Facebook.

На початку 2019 року терорист вирішив переїхати на постійне місце проживання до Харкова і спробував легалізуватися, намагаючись отримати дублікати своїх особистих документів, які нібито були втрачені.

Затриманий терорист "ДНР"

Затриманий терорист "ДНР"

Facebook CБУ

Затриманий терорист "ДНР"

Затриманий терорист "ДНР"

Facebook CБУ

Новини
На Донбасі впіймали шістьох терористів ''ДНР''

Співробітники СБУ встановили місце тимчасового проживання злочинця в Харкові і провели санкціонований обшук, під час якого вилучили бойову гранату РГД-5 і тротилову шашку вагою 400 грамів. Бойовика затримали згідно зі статтею 208 Кримінально-процесуального кодексу України.

Обшук у терориста "ДНР"

Обшук у терориста "ДНР"

Facebook CБУ

Обшук у терориста "ДНР"

Обшук у терориста "ДНР"

Facebook CБУ

В рамках розпочатого кримінального провадження правоохоронці документують додаткові факти причетності затриманого до сприяння терористичному угрупованню "ДНР". Тривають невідкладні слідчо-оперативні дії.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Харківському метрополітені готувався теракт, метою якого були численні жертви і дестабілізація становища в країні перед виборами. Замовником кривавого злочину були спецслужби Росії, які завербували харків'янина, повідомили в СБУ.

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Тема
Війна на Донбасі
Місце
УкраїнаХарків
Теги
СБУДНР
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Пигин Макс
Пигин Макс
А можно узнать, какие терракты совершил этот "террорист"...
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ДЯЧОК СТЬОПА
ДЯЧОК СТЬОПА
Пигин Макс, - этой разведке Новососсии будет тяяяжко в бандоровской тюряге .
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Мельничук Олександр
Мельничук Олександр
Пигин Макс, не лінуйся, какати ротом здатні тільки ліниві. Сайт СБУ до ваших послуг.
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