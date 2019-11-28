"Слухання буде в Гаазі": Росія може опинитися в газовій пастці через Україну

Якщо після закінчення чинного газового контракту з Україною Росія продовжить постачати блакитне паливо на тимчасово окупований Донбас, то опиниться у власній пастці. Адже це буде доказом того, що вона фінансує тероризм.

Про це у своєму відеоблозі на YouTube заявив український журналіст Роман Цимбалюк, наголосивши, що в такому разі агресору таки доведеться постати перед Гаазьким трибуналом (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Знаєте, що цікаво? Що зараз на окуповану частину Донбасу "Газпром" продовжує постачати газ безкоштовно, за рахунок російського споживача. Але на підставі чого вони це роблять? На підставі чинного контракту. Раніше вони висували ці рахунки "Нафтогазу" і вимагали сплатити. Але в Стокгольмі сказали: "Оскільки ви цю територію окупували, отже, ви не можете вимагати сплати цих рахунків", – пояснив журналіст.

Гаазький трибунал

Однак коли вказаний газовий контракт закінчиться, наголошує Цимбалюк, виникне питання: на якій підставі газ постачатиметься в ОРДЛО?

"Вийде, що вони без контракту постачатимуть газ в ОРДЛО. І якщо міжнародні інституції визнають ці псевдодержавні утворення терористичними структурами, у нас буде чудовий кейс, щоб показати, як Росія спонсорує тероризм. І в Гаазі слухання з цього приводу буде", – упевнений Цимбалюк.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

президент України Володимир Зеленський заявив, що в ході телефонної розмови обговорив із главою Росії Володимиром Путіним новий газовий договір.

За його словами, підписання нового газового договору про транзит є пріоритетом не лише для України. Адже Росія і Європейський Союз нібито також зацікавлені в довгостроковому контракті.

Зі свого боку журналіст Віталій Портников вважає, що спроба знову домовитися з Росією про дешевий газ загрожує Україні новим витком війни, смертями тисяч людей і втратою ще більших територій.

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