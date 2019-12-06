"Слуги" провалили заміну ловеласа Яременка: "Джокер" злив листування з відкинутою кандидаткою

Шоумен і бізнесмен Василь Голованов отримав від пранкера "Джокера" переписку з претенденткою на пост глави зовнішньополітичного комітету парламенту Галиною Михайлюк.

У прямому ефірі NewsOne. Голованов повідомив, що йому написав "Джокер" і запропонував ніде ще не опубліковане листування з нардепом від "Слуги народу".

Ведучий нагадав, що ексглава комітету із зовнішньої політики, член партії "Слуга народу" Богдан Яременко був відсторонений від посади після того, як його в залі парламенту спіймали на листуванні з повіями. Надалі одним із претендентів на пост стала депутатка з фракції "Слуга народу" Галина Михайлюк.

"Боротьба довкола посади Яременка, який пішов у відставку, зокрема з моєю допомогою. Зараз готують нову кандидатуру, з якою я поспілкувався. Це Михайлюк Галина", – написав "Джокер" ведучому. Варто відзначити, що бесіду пранкер вів від імені нардепки від партії "Європейська солідарність" Ірини Геращенко (орфографія збережена):

Джокер: Привіт, Галина, тебе будуть на голову комітету висувати? Ми готові тебе підтримати і вважаю Слава теж підтримає!

Михайлюк: Доброго дня! Дякую за підтримку! Поки невідомо, але я знімати свою кандидатуру не буду і планую йти до кінця.

Джокер: А чого не хочуть? Ти дійсно одна з найсильніших, я не бачу тобі альтернативи...

Михайлюк: Це все розуміють...

Джокер: Офіс президента не хоче? Хочуть керованих?

Михайлюк: Тут поки немає спільної позиції, у кожного своя. Це теж.

Джокер: Хто проти тебе? Нас більше 20 і Слава підтримає, не вистачить?

Михайлюк: ВП взагалі не знав про наших фракційних розкладів)) Не знаю, хто був проти раніше, але зараз керівництво фракції вже точно проти))

Джокер: Коломойського люди за тебе я дивлюся, виходить проти керівництво?

Михайлюк: Люди за мене, але керівництво фракції тепер принципово проти))

Джокер: Може поговорити з Арахамієй? Якщо не ти, то це буде дуже складно, крім тебе з цією посадою ніхто не впорається

Михайлюк: Я з ним говорила.

Джокер: Що говорить?

Михайлюк: Кожен раз різні байки.

Джокер: А чому він говорив, що ти перевірки СБУ не пройшла?

Михайлюк: Це все наклеп. Я вчора змусила його спростувати це.

Джокер: Жах, просто жах, навіщо вони це роблять. Вони Ясько хочуть, яка повний 0, це жах, я так нервуюся.

Михайлюк: У кожного кандидата свої переваги

Джокер: Як тобі допомогти?

Михайлюк: Все буде добре, спасибі Вам за підтримку.

Скріншот листування Джокера з Михайлюк newsone.ua

Скріншот листування Джокера з Михайлюк newsone.ua

Скріншот листування Джокера з Михайлюк newsone.ua

Скріншот листування Джокера з Михайлюк newsone.ua

Скріншот листування Джокера з Михайлюк newsone.ua

Раніше OBOZREVATEL розповідав, як виключений із фракції "Слуга народу" народний депутат Антон Поляков запідозрив, що з ним намагався поспілкуватися пранкер Джокер, який влаштував "полювання" на парламентаріїв.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!