Слід Кадирова, зв'язок з Мосійчуком і злочини в Європі: Адам Осмаєв розкрив дані про кілера

Артур Крінарі, який зазіхав на життя Адама Осмаєва і Аміни Окуєвої під виглядом французького журналіста, підозрюється також в скоєнні злочину на території Австрії.

OBOZREVATEL отримав ексклюзивні документи від Адама Осмаєва, з яких ясно, що Крінарі виконував завдання Рамзана Кадирова у всій Європі - примусово повертав в Чечню непокірних земляків.

Захист Адама Осмаєва уточнив, що ще рано говорити про те, що в справі замаху немає російського або чеченського сліду.

"В обвинувальному акті є вказівка, що слідство надсилало запити в компетентні органи РФ і Республіки Австрія. РФ обмежилася відповіддю, де перерахувала шлейф злочинів Кінкарі (шахрайство, викрадення людини, привласнення або розтрата, вимагання, крадіжка, підкуп або примушування до давання показань або ухилення від дачі показань) і припинили листування", - розповіла OBOZREVATEL адвокат Адама Осмаєва Марина Мацегора.

За її словами, відповідь Австрії в свою чергу вкрай цікава.

Адам Осмаєв і Аміна Окуєва Фото з Facebook Аміни Окуєвої

"Австрія підтвердила особистість Крінарі (Денісултанова), а також надала відомості, що він підозрюється в скоєнні злочинів на території Австрії (спроба суворого примусу, спроба оповіщення іноземної держави), за які передбачено законом позбавлення волі не менше 10 років та надано дозвіл на його затримання в межах Республіки Австрія. А саме тиск з метою примусити їх відмовитися від позову в Європейський суд з прав людини, на чеченського політичного біженця Умара Ізраїлова, який причиною своєї втечі з Чечні називав масові катування за участю президента Чечні", - пояснила Мацегора.

Також в обвинувальному акті зазначено, що Кінкарі скоъв замах на Адама Осмаєва і Аміну Окуєву з почуття неприязні.

"Так, дійсно, в обвинувальному акті зазначено, що Крінарі мав неприязне ставлення до Адама Осмаєва й Аміни Окуєвої на грунті їх виступів проти політики керівництва Російської Федерації і Чеченської Республіки і активної участі в проведенні АТО на сході України. Позиція потерпілих, Адама Осмаєва і мами Аміни Окуєвої, Ірини Камінської, з цього приводу дещо відрізняється і доповнює позицію прокуратури. Цілком можливо, що Крінарі ненавидить Адама Осмаєва і Аміну Окуєву і вважає їх зрадниками чеченського народу", - повідомила Мацегора.

Проте, за її словами, з огляду на багатий андеграунд останнього, потерпілі більш схильні до думки, що це радше було виконання роботи, замовлення за гроші. "Чекаємо розгляду по суті. Також потерпілі віддають собі звіт, що єдиний реєстр кілерів, так само як і інші докази приналежності до професії отримати досить складно", - підкреслила Мацегора.

Адам Осмаєв АіФ

А ось сам Адам Осмаєв повідомив OBOZREVATEL, що дійсно є зв'язок між замахом на нього і депутата Ігоря Мосійчука. "Відомо, що підсудний кілька разів зустрічався з екс-депутатом Держдуми РФ, Іллею Пономарьовим під виглядом журналіста, а також з керівниками Радикальної партії, на одного з яких в подальшому було також вчинено замах (Ігор Мосійчук). Для нас очевидно, що підсудний виконував завдання від російських спецслужб, але без визнання це дуже складно довести, як ми бачимо зі справи Бабченка", - повідомив Осмаєв.

Крінарі - особистий кілер Кадирова

Також Адам Осмаєв передав OBOZREVATEL документи. Це листування українських правоохоронних органів з представниками правоохоронних органів Росії і Австрії.

З відповіді Управління безпеки Відня можна зрозуміти, що Кінкарі (він же Денісултанов, Дакар, Курмакаев) зізнався, що працює на президента Чечні. Його безпосереднім начальником є ​​якийсь "Тимур", який називає себе "Лордом", і якого називають правою рукою президента.

"Він працює у відомстві, місія якого лежить в тому, щоб привезти чеченців, які живуть за кордоном, в Чечню", - йдеться в документі. Його завданням було привезти до Чечні якогось Ізраїлова. Кінкарі (в документах він йде під прізвищем Курмакаев) отримав завдання усунути Ізраїлова. Але оскільки він не хотів вбивати, але боявся репресій Кадирова проти себе і своєї сім'ї, він повідомив про це австрійським компетентним органам, сподіваючись на допомогу.

Хто такий Ізраїлов? Він приїхав до Австрії просити політичного притулку ще в 2005 році. Причиною втечі з Чечні назвав масові катування, в яких брав участь і сам Разман Кадиров.

Також Ізраїлов подав проти Росії позов у ​​суд з прав людини в Страстбурзі.

Кінкарі (Курмакаєв) зустрівся з Ізраїловим 8 червня 2008 року і повідомив йому, що Кадиров обіцяє йому гроші, роботу і відсутність проблем в обмін на те що він зупинить справу в Страсбурзькому суді. А якщо він відмовиться, то його близьких у Чечні чекають проблеми. Також він повідомив, що в Словаччині Ізраїлова чекають люди, які його вб'ють.

Ізраїлов поїхав в іншу країну, однак пізніше він був убитий на вулиці у Відні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на суді у справі про замах на Адама Осмаєва і Аміну Окуеву в червні 2017 року зачитали обвинувальний акт. У ньому не виявилося натяку на російський або чеченський слід. А мотивом замаху названа особиста неприязнь.