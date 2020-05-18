Росія витрачає на утримання окупованої території українського Донбасу близько $5 млрд на рік.

Про це в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна" заявив Олексій Резніков, віцепрем'єр-міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій та перший заступник глави делегації України в Тристоронній контактній групі.

Колаж

"За нашою інформацією, це цифри, зрозуміло, приблизні – до $1,3 млрд іде на утримання тільки громадянської частини. Насамперед це бюджетники. І близько $3,7 млрд – на війну. Це без Криму", – повідомив він.

Ватажки "республік", зазначив Резніков, запрошують в офіційних органів РФ і додаткове фінансування в рублях.

"Ми точно знаємо, що "підопічні" запрошують, наприклад, гроші на модернізацію телевеж, тому що "занадто сильний сигнал українського телебачення", – розповів міністр.

Олексій Резніков president.gov.ua

Як писав OBOZREVATEL, Олексій Резніков також заявив, що з кожним роком реінтеграція ОРДЛО буде складнішою для України. Він назвав причину.

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