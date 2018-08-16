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Скандальним російським письменникам заборонили в'їзд в Україну

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Міністерство культури поповнило список осіб, які створюють загрозу нацбезпеці України трьома російськими письменниками й істориком.

Згідно з оновленим списком від 15 серпня, опублікованим на сайті відомства, у цей перелік ввійшли російськомовний письменник, історик та політик з України Лев Вершинін, а також російські письменники Захар Прилєпін, Олександр Тамоніков й Олександр Широкорад, передає "Інтерфакс-Україна".

Перелік осіб, які створюють загрозу національній безпеці, складає Мінкультури України на підставі звернень Ради національної безпеки і оборони України, СБУ, Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення.

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Лев Вершинін

Захар Прилєпін

Олександр Тамоніков

Олександр Широкорад

Наразі в список внесено 138 осіб.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Україна заборонила в'їзд головному пропагандисту Кремля.

Читайте всі новини по темі "Російсько-український конфлікт" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Російсько-український конфлікт
Особа
Захар Прилепин
Місце
Україна
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АнтибандЭровец
АнтибандЭровец
Хохловыблядки! Захар к вам "в гости" на Т-90 заедет или на ТУ-160 залетит!))))
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