Скандальним російським письменникам заборонили в'їзд в Україну

Міністерство культури поповнило список осіб, які створюють загрозу нацбезпеці України трьома російськими письменниками й істориком.
Згідно з оновленим списком від 15 серпня, опублікованим на сайті відомства, у цей перелік ввійшли російськомовний письменник, історик та політик з України Лев Вершинін, а також російські письменники Захар Прилєпін, Олександр Тамоніков й Олександр Широкорад, передає "Інтерфакс-Україна".
Перелік осіб, які створюють загрозу національній безпеці, складає Мінкультури України на підставі звернень Ради національної безпеки і оборони України, СБУ, Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення.
Лев Вершинін
Захар Прилєпін
Олександр Тамоніков
Олександр Широкорад
Наразі в список внесено 138 осіб.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Україна заборонила в'їзд головному пропагандисту Кремля.
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