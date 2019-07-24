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Скандальний Єфремов вийшов із СІЗО

1.8т Читати матеріал російською

Скандальний ексрегіонал Олександр Єфремов, якого звинувачують у державній зраді, в середу, 24 липня, вийшов із СІЗО в Старобільську.

Як повідомляє ТСН, відбулося це вранці – приблизно о 8-ій годині. За інформацією ЗМІ, Єфремов був без речей.

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Зустрів його адвокат Євген Солодко на позашляховику Range Rover. Політика супроводжували двоє представників правоохоронних органів.

Олександр Єфремов

Олександр Єфремов

Українська правда

Нагадаємо, що 22 липня Київський апеляційний суд ухвалив рішення випустити з-під варти Єфремова.

Апеляційну скаргу розглядала колегія суддів у складі судді-доповідача Тютюн Т. Н., суддів Журавель А. А., Павленко А. П., Новова С. А., Трясун Ю. Р.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Особа
Олександр Єфремов
Місце
Україна
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