Скандальний Єфремов вийшов із СІЗО

Скандальний ексрегіонал Олександр Єфремов, якого звинувачують у державній зраді, в середу, 24 липня, вийшов із СІЗО в Старобільську.

Як повідомляє ТСН, відбулося це вранці – приблизно о 8-ій годині. За інформацією ЗМІ, Єфремов був без речей.

Зустрів його адвокат Євген Солодко на позашляховику Range Rover. Політика супроводжували двоє представників правоохоронних органів.

Нагадаємо, що 22 липня Київський апеляційний суд ухвалив рішення випустити з-під варти Єфремова.

Апеляційну скаргу розглядала колегія суддів у складі судді-доповідача Тютюн Т. Н., суддів Журавель А. А., Павленко А. П., Новова С. А., Трясун Ю. Р.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Єфремова затримали за підозрою в посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України 30 липня 2016 року в аеропорту Києва. Крім того, йому інкримінують підтримку "ЛНР", а також незаконне заволодіння майном "Луганськвугілля".

Ексрегіонал Володимир Ландик розповів, що захоплення Луганської ОДА та СБУ відбулося саме за командою Єфремова.

Зі свого боку в "Опозиційному блоці" назвали справу проти Єфремова сфабрикованою, а Ландіка, який дав проти нього свідчення, закликали притягнути до відповідальності.

Єфремов заявив, що вважає свій арешт бажанням влади відвернути увагу суспільства від проблем у державі. Крім того, генпрокурор Юрій Луценко повідомляв, що екснардеп особисто причетний до розпалювання війни на сході України.

3 січня 2017 року правоохоронці вручили Єфремову обвинувальний акт. Луценко пояснив, що його підозрюють одразу в декількох злочинах: захоплення державних або громадських будівель чи споруд (ст. 341 КК), посягання на територіальну цілісність і недоторканність України (ст. 110), створення терористичної групи чи організації (ст. 258-3), державна зрада (ст. 111).

У ФБР розповіли, що ексрегіонал перевів мільйони доларів на рахунки підконтрольних йому іноземних компаній.

У Швейцарії розсекретили дані про те, що з 2006 року на пов'язані з Єфремовим рахунки в Швейцарії надійшли 33 мільйони швейцарських франків.