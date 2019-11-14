Скандал зі "Слугою народу": за що з фракції можуть виключити Скороход

Народний депутат України від партії "Слуга народу" Анна Скороход потрапила в гучний скандал. Її можуть виключити з парламентської фракції.

Детальніше про скандал – в матеріалі OBOZREVATEL.

Хто така Анна Скороход

З відкритих джерел відомо, що 29-річна Скороход має дипломи за спеціальністю "Тележурналіст, диктор та ведучий телепрограм" і за фахом "Правознавство". На початку своєї кар'єри працювала юристом.

На момент обрання народний депутатом Скороход обіймала посаду заступника директора з організаційно-правових питань на ТОВ "Будівельний комбінат "Прогрес Буд". Проживала в Борисполі.

Анна Скороход Скріншот відео

За інформацією Інтерфакс-Україна, цивільний чоловік Анни Скороход – російський бізнесмен Олексій Алякін. Цей факт не афішується, але цей секрет називають "секретом Полішинеля".

До січня поточного року Анна Скороход вважалася співзасновником будівельної компанії "Прогрес Буд", власником якої є її цивільний чоловік Алякін. У статусі народного депутата вона продовжує залишатися підписантом в цій компанії, а також єдиним засновником будівельної компанії "Прогрес-41". Її частина статутного капіталу становить 11 мільйонів гривень.

Хто такий Олексій Алякін

Олексій Алякін – російський мільйонер, бізнес-партнер скандального путінського олігарха Павла Фукса. Вперше про нього заговорили у вересні 2018 року, коли він був затриманий в статусі екс-власника російського банку "Пушкіно". Він розшукувався російським міністерством внутрішніх справ за підозрою в шахрайстві в особливо великому розмірі.

Алякін був оголошений у федеральний розшук у вересні 2015 року, а в листопаді того ж року – в міжнародний.

Олексій Алякін 112 Україна

З метою не допустити екстрадиції в РФ, захист Алякіна наголошував на тому, що той – патріот України, який активно підтримує Київ у конфлікті на Донбасі. Вони заявляли про те, що нібито він служив в добровольчих підрозділах "Аратта" та "Айдар", а також надавав гуманітарну допомогу учасникам АТО.

Проте, цьому не знайшлося ніяких документальних підтверджень.

На сьогоднішній день Олексій Алякін є засновником двох юридичних осіб, зареєстрованих в Київській області. В ще одній компанії він директор.

У чому суть скандалу

Анна Скороход оформила свого цивільного чоловіка Олексія Алякіна як свого помічника. Використовуючи цей статус, він мав доступ до Верховної Ради, зокрема, був присутній на засіданнях Комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг.

На одному з останніх засідань Комітету обговорювалося питання анбандлінгу (реструктуризації) "Нафтогазу України". Алякін прийшов на засідання разом зі Скороход.

За непідтвердженою інформацією, після засідання Комітету він звертався до народних депутатів і пропонував їм хабар за те, щоб ті провалили голосування по "Нафтогазу". 14 листопада Алякін був затриманий. За версією Скороход, її чоловіка затримали "в помсту за її відмову голосувати за земельну реформу в Україні".

Ця інформація стала відома голові парламентської фракції "Слуга народу" Давиду Арахамії. Він заявив, що найближчим часом на засідання фракції буде винесено питання про виключення Анни Скороход. За його словами, відповідну заяву буде подано і в антикорупційні органи.

Слід зазначити, що, будучи членом фракції "Слуга народу", Скороход не раз діяла врозріз з рішеннями своєї політсили. Так, всупереч забороні на участь у програмі "Голос народу", вона взяла участь в ефірі. Разом з нею на ефір прийшов і Алякін.

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