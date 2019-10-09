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9 жовтня • оновлено в 18:47
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/ Розслідування

Скандал з Україною і Байденом: нардеп оприлюднив сенсаційні факти проти США

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Позафракційний народний депутат Андрій Деркач оприлюднив документи, що підтверджують тиск США на правоохоронні органи в Україні.

У них йдеться про те, що перший заступник директора НАБУ Гізо Углава кілька років передавав у США інформацію, яка могла вплинути на хід подій у Штатах і Україні. Також у них є дані про можливі корупційні дії колишнього віцепрезидента США Джо Байдена і його сина Хантера, передає "Інтефракс-Україна".

"У середу (9 жовтня. – Ред.) він оприлюднив отримані від журналістів-розслідувачів документи, серед яких листування між працівниками НАБУ і представниками дипломатичних місій іноземних держав у межах кримінального провадження, відкритого за статтею 111 КК України "Державна зрада", – уточнили в агентстві.

Джо і Хантер Байден

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Ці документи свідчать про те, що Гізо Углава передавав через свою помічницю Поліну Чиж у посольство США інформацію, яка, за словами Деркача, "є важливою частиною "пазла" втручання у вибори в США і міжнародної корупції".

"Як свідчать матеріали листування, неодноразово, починаючи з 14 липня 2017 року з електронної поштової скриньки помічниці першого заступника НАБУ Гізо Углави Поліни Чиж на адресу фахівця з правових питань програми боротьби з корупцією Департаменту юстиції США Посольства США в Україні Анни Ємельянової пересилалися переліки кримінальних проваджень, якими займаються детективи НАБУ", – сказав Деркач.

Також відомо, що Чиж отримала листа від Анни Ємельянової, в якому було прохання надіслати інформацію про справу колишнього міністра екології та власника Burisma Group Миколи Злочевського.

Як писав OBOZREVATEL:

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Галушкин Петро
Галушкин Петро
Н - незалежность
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Хохлов Разум
Хохлов Разум
Иванович Юрий, а при чем тут Смоленковы какие-то?
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Иванович Юрий
Иванович Юрий
Галушкин Петро, о Смоленковых уже забыли? Чья бы корова мычала ....
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Serov Oleg
Serov Oleg
прекрасная новость...
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a alexeyon
a alexeyon
Serov Oleg, новости РФ тебя тупень совсем не интересуют ? это ведь твоя вотчина..
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