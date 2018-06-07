Скандал з "Новоросією" під Одесою: спливли нові подробиці

В готелі Moncastro у Затоці, де для гостей транслювали телеканали "Новоросія" і "Оплот", заявили, що таку послугу їм надав провайдер.

"У готелі встановлена ​​система IP ТБ. Провайдер нам надав такий пакет і, на жаль, з'ясувалося що в пакеті, крім українських та англійських каналів, є і такі заборонені канали. Зараз ми усуваємо цю проблему, звернулися до провайдера "АТВ +", щоб вони нам поміняли пакет", - сказала OBOZREVATEL менеджер готелю Юлія.

Однак сам провайдер спростував нам цю інформацію.

"Цьому готелю ми надаємо тільки послугу інтернету. Ніякого IP ТБ ми їм не подаємо, у нас і договору такого немає. Швидше за все вони підключилися до інтернету і транслюють телеканали звідти. Ми до цього жодного відношення не маємо", - пояснив директор компанії провайдера Олександр Булат.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Міністерство інформаційної політики України склало список сайтів, які рекомендовані для заборони в країні.