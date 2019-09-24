Скандал з ексдружиною Князєва: в Польщі повідомили подробиці затримання

У Польщі в окружній прокуратурі Замостя підтвердили затримання на кордоні трьох українців, серед яких була колишня дружина глави Нацполіції Сергія Князєва Вікторія.

Затримання відбулося на пункті пропуску "Гребенне – Рава-Руська", повідомив "Польському радіо" представник прокуратури Артур Шикула.

"Затримано четверо осіб у зв'язку з підозрою на вчинення злочину щодо відмивання брудних коштів. Слідство у цій справі веде окружна прокуратура у Замості", – йдеться в повідомленні.

Шикула повідомив, що 21 вересня прикордонники затримали трьох громадян України і одного громадянина Хорватії. При цьому, враховуючи інтереси слідства, польська прокуратура не розголошує прізвищ затриманих і не надає додаткових подробиць у цій справі.

Сергій та Вікторія Князєви

Як повідомляв OBOZREVATEL, польські митники затримали колишню дружину глави Національної поліції України Сергія Князєва Вікторію, ще двох українців і одного громадянина Хорватії. Причина – недекларування 650 тисяч євро.

За інформацією джерела OBOZREVATEL, на Вікторію Князеву оформлено більшість їх спільного майна. При цьому розлучення міг бути фіктивним, щоб не декларувати стан, автопарк, квартири і будинки.

При цьому Сергій Князєв спростував затримання ексдружини Вікторії на митниці в Польщі з 650 тисячами євро.

У той же час з'явився інсайд про те, що глава МВС Арсен Аваков нібито ще тиждень тому звільнив Князєва – до того, як стало відомо про скандал з його колишньою дружиною.

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