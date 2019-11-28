Скандал із бронежилетами для ЗСУ: суд ухвалив рішення щодо генерала Марченка

У четвер, 28 листопада, Київський апеляційний суд залишив під вартою начальника Головного управління розвитку і супроводу матеріального забезпечення ЗСУ генерал-майора Дмитра Марченка, що підозрюється в закупівлі неякісних бронежилетів.

Як повідомляє кореспондент OBOZREVATEL, підсудний перебуватиме в СІЗО до 3 січня. Однак суд прийняв доводи сторони захисту і знизив заставу з 76 до 20 млн гривень.

Також на суді з'ясувалося, що під час подій, які інкримінують Марченку, він перебував на лікуванні в Ірпінському військовому госпіталі. Він проходив лікування майже місяць, чому є документальне підтвердження.

Суд також відмовив у залученні до справи результатів експертизи бронежилета, яку проводила спецкомісія Міноборони, бо вона відбувалася 23 листопада, тобто після ухвалення рішення Печерського суду щодо визначення запобіжного заходу для Марченка. Але ця експертиза підтвердила відповідність бронежилета чинним технічним вимогам.

При цьому в ході судового засідання екснардеп Борислав Береза, начальник патрульної поліції Євген Жуков, нардепи Марія Іонова і Михайло Забродський, полковники Максим Миргородський і Олексндр Олійник заявили клопотання про готовність взяти Марченка на поруки.

Дмитро Марченко LIGA.net

Додамо, що підтримати Марченка прийшло багато людей, і всі не вмістилися в залі засідання. Люди стояли в коридорах, на вулиці перед будівлею суду. Саме рішення суду було сприйняте з криками "Ганьба!".

Сам Марченко не перебував у залі суду, з ним зв'язувалися по відеозв'язку із СІЗО.

Суд на Марченком Facebook Марія Іонова

Люди зібралися біля суду для підтримки Марченка

Люди зібралися біля суду для підтримки Марченка

Люди зібралися біля суду для підтримки Марченка

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Чотирьох військовослужбовців, яких разом із генерал-майором Дмитром Марченком підозрюють у закупівлі неякісних бронежилетів для ЗСУ, взяли під варту. Водночас одному з них присудили домашній арешт.

Працівники ДБР і Генпрокуратури провели близько 40 обшуків у рамках розслідування кримінальної виробництва про закупівлю для потреб Збройних сил майна за завищеними цінами.

У понеділок, 11 листопада, суд заарештував начальника Головного управління розвитку і супроводу матеріального забезпечення Збройних сил України генерал-майора Дмитра Марченка, підозрюваного у закупівлі неякісних бронежилетів.

ДБР повідомило про підозру засновнику – заступнику директора компанії-постачальника неякісних бронежилетів для ЗСУ.

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