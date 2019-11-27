Скандал із бронежилетами для ЗСУ: ДБР повідомило про підозру постачальнику

Державне бюро розслідувань повідомило про підозру засновнику – заступнику директора компанії-постачальника неякісних бронежилетів для ЗСУ.

Про це інформує пресслужба ДБР. Крім того, що бронежилети 1-4 класів захисту були пошкоджені, їх закупили за завищеною ціною.

"Він підозрюється у скоєнні кримінального злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України, а саме: заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, вчинене за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах", – додали в ДБР.

Бронежилети для ЗСУ виявилися бракованими Сегодня

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Чотирьох військовослужбовців, яких разом із генерал-майором Дмитром Марченком підозрюють у закупівлі неякісних бронежилетів для ЗСУ, взяли під варту. Водночас одному з них присудили домашній арешт.

Працівники Держбюро розслідувань і Генпрокуратури провели близько 40 обшуків у рамках розслідування кримінального провадження про закупівлю для потреб Збройних сил майна за завищеними цінами.

У понеділок, 11 листопада, суд заарештував начальника Головного управління розвитку і супроводу матеріального забезпечення Збройних сил України генерал-майора Дмитра Марченка, підозрюваного в закупівлі неякісних бронежилетів.

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