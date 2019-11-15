Скандал в "Слузі народу": суд ухвалив рішення по чоловіку Скороход та спільнику Фукса

Київський суд відпустив під нічний домашній арешт чоловіка екснардепа від фракції "Слуга народу" Анни Скороход Олексія Алякіна.

Рішення по спільнику скандального олігарха Павла Фукса було прийнято в п'ятницю, 15 листопада, передає "112 Україна".

Суд обрав Алякіну запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту, тобто з 21:00 до 07:00. При цьому прокуратура наполягала на екстрадиційному арешті росіянина, тому має намір оскаржити це рішення.

Сам Алякін заявив, що його влаштовує таке рішення суду. "Як я можу бути незадоволеним тим, що мене випустили?", – зазначив він.

Також чоловік Скороход високо оцінив шанси на отримання політичного притулку в Україні. "Я сподіваюся на це, перш за все не я приймаю рішення. Я тільки можу подавати документи, а рішення приймає вже безпосередньо комісія", – додав Алякін.

Олексій Алякін і Павло Фукс - обидва втекли від відповідальності з Росії

Нагадаємо, Олексій Алякін є цивільним чоловіком Анни Скороход, яку 15 листопада виключили з фракції "Слуга народу". Алякін – колишній власник російського банку "Пушкіно". Бізнесмен втік з РФ і в 2013 році отримав українське громадянство. Алякін пов'язаний з іншим російським олігархом Павлом Фуксом.

Депутат Ганна Скороход

Як писав OBOZREVATEL:

14 листопада народний депутат Ганна Скороход заявила, що її чоловіка Олексія Алякіна затримали правоохоронні органи.

Політик підкреслила, що її чоловіка затримали в помсту за її відмову голосувати за земельну реформу.

При цьому глава фракції СН Давид Арахамія заявив, що партія до затримання її чоловіка ніякого відношення не має.

У свою чергу адвокат Сергій Тарасюк стверджує, що Алякіна затримали вранці 14 листопада через розшук в Росії.

Незабаром в ГПУ офіційно заявили, що Алякін оголошений в міжнародний розшук і його затримали за підозрою в особливо великому шахрайстві.

Також спікер Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що затримання чоловіка Скороход Алякіна відразу після її відмови голосувати за законопроект про ринок землі – випадковість.

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