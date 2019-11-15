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15 листопада • оновлено в 19:06
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Скандал в "Слузі народу": суд ухвалив рішення по чоловіку Скороход та спільнику Фукса

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Київський суд відпустив під нічний домашній арешт чоловіка екснардепа від фракції "Слуга народу" Анни Скороход Олексія Алякіна.

Рішення по спільнику скандального олігарха Павла Фукса було прийнято в п'ятницю, 15 листопада, передає "112 Україна".

Суд обрав Алякіну запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту, тобто з 21:00 до 07:00. При цьому прокуратура наполягала на екстрадиційному арешті росіянина, тому має намір оскаржити це рішення.

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Сам Алякін заявив, що його влаштовує таке рішення суду. "Як я можу бути незадоволеним тим, що мене випустили?", – зазначив він.

Також чоловік Скороход високо оцінив шанси на отримання політичного притулку в Україні. "Я сподіваюся на це, перш за все не я приймаю рішення. Я тільки можу подавати документи, а рішення приймає вже безпосередньо комісія", – додав Алякін.

Олексій Алякін і Павло Фукс - обидва втекли від відповідальності з Росії

Олексій Алякін і Павло Фукс - обидва втекли від відповідальності з Росії

Нагадаємо, Олексій Алякін є цивільним чоловіком Анни Скороход, яку 15 листопада виключили з фракції "Слуга народу". Алякін – колишній власник російського банку "Пушкіно". Бізнесмен втік з РФ і в 2013 році отримав українське громадянство. Алякін пов'язаний з іншим російським олігархом Павлом Фуксом.

Депутат Ганна Скороход

Депутат Ганна Скороход

Як писав OBOZREVATEL:

  • 14 листопада народний депутат Ганна Скороход заявила, що її чоловіка Олексія Алякіна затримали правоохоронні органи.

  • Політик підкреслила, що її чоловіка затримали в помсту за її відмову голосувати за земельну реформу.

  • При цьому глава фракції СН Давид Арахамія заявив, що партія до затримання її чоловіка ніякого відношення не має.

  • У свою чергу адвокат Сергій Тарасюк стверджує, що Алякіна затримали вранці 14 листопада через розшук в Росії.

  • Незабаром в ГПУ офіційно заявили, що Алякін оголошений в міжнародний розшук і його затримали за підозрою в особливо великому шахрайстві.

  • Також спікер Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що затримання чоловіка Скороход Алякіна відразу після її відмови голосувати за законопроект про ринок землі – випадковість.

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Особи
Ганна Скороход Павло Фукс
Місце
Україна Київ
Тег
Партія Слуга народу
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