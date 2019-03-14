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Скандал в оборонці України: в НАБУ вжили радикальних заходів

1.9тЧитати матеріал російською

Двох детективів Національного антикорупційного бюро України, яких звинуватили в причетності до скандалу з "Укоборонпромом", відсторонили від роботи на час слідства.

Таке рішення через суспільний резонанс прийняв керівник НАБУ Артем Ситник, повідомили на сторінці бюро в Facebook.

"Для максимальної ефективності службового розслідування і мінімізації ймовірного впливу і ризиків, я вирішив усунути детективів, задіяних в підготовці листів, які оприлюднили журналісти", ‒ заявив Ситник.

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Ілюстрація

Ілюстрація

НАБУ

Після внутрішнього розслідування до вивчення матеріалів справи приступить Державне бюро розслідувань.

Як писав OBOZREVATEL:

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Особа
Артем Ситник
Місце
Україна
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Соломко Таня
Соломко Таня
Радикальні заходи були б тоді, коли Ситник би подав сам у відставку та звільнив свого зама Углаву, за те що той видавав довідки корупціонеру Гладковському. А так, це замилювання уваги та спроба покарати інших, замість того щоб визнати свою учать у корупції
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