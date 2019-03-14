Скандал в оборонці України: в НАБУ вжили радикальних заходів

Двох детективів Національного антикорупційного бюро України, яких звинуватили в причетності до скандалу з "Укоборонпромом", відсторонили від роботи на час слідства.

Таке рішення через суспільний резонанс прийняв керівник НАБУ Артем Ситник, повідомили на сторінці бюро в Facebook.

"Для максимальної ефективності службового розслідування і мінімізації ймовірного впливу і ризиків, я вирішив усунути детективів, задіяних в підготовці листів, які оприлюднили журналісти", ‒ заявив Ситник.

Ілюстрація НАБУ

Після внутрішнього розслідування до вивчення матеріалів справи приступить Державне бюро розслідувань.

Як писав OBOZREVATEL:

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