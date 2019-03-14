Скандал в оборонці України: в НАБУ вжили радикальних заходів

Двох детективів Національного антикорупційного бюро України, яких звинуватили в причетності до скандалу з "Укоборонпромом", відсторонили від роботи на час слідства.
Таке рішення через суспільний резонанс прийняв керівник НАБУ Артем Ситник, повідомили на сторінці бюро в Facebook.
"Для максимальної ефективності службового розслідування і мінімізації ймовірного впливу і ризиків, я вирішив усунути детективів, задіяних в підготовці листів, які оприлюднили журналісти", ‒ заявив Ситник.
Ілюстрація
НАБУ
Після внутрішнього розслідування до вивчення матеріалів справи приступить Державне бюро розслідувань.
Як писав OBOZREVATEL:
Журналісти програми "Наші гроші" оприлюднили розслідування, в якому вказали, що топ-чиновники оборонної сфери України організували незаконні поставки контрабандних деталей для військової техніки з території Росії. Серед інших учасників схеми були вказані Олег і Ігор Гладковські.
Гладковський-молодший заявив, що подаватиме до суду на журналістів через звинувачення, а Олег Гладковський назвав інформацію про розкрадання "компіляцією брехливих фактів".
При цьому Гладковський-старший зізнався, що Україна дійсно закуповує запчастини у Росії, проте ініціював припинення своїх повноважень на період розслідування. Це рішення підтримав президент Петро Порошенко.
Незабаром журналісти розкрили також суми "відкатів" від розкрадання в оборонному комплексі для чиновників, опублікувавши нові докази.
У фінальній частині розслідування журналісти повідомили, що співробітники Національного антикорупційного бюро знали і були замішані в скандальних схемах навколо "Укроборонпрому".
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