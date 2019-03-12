Скандал в оборонці України: СБУ виступила з заявою

Співробітник СБУ Дмитро Москаленко, якого 11 березня журналісти звинуватили в причетності до корупційного скандалу, був затриманий ще в 2016 році.

У 2017 його вивели в розпорядження на час досудового розслідування, повідомили в центрі комунікації Служби безпеки України.

"Справу порушено через підозри в шахрайстві в особливо великих розмірах. У межах цього ще в 2016 році він (Москаленко. – Ред.) був затриманий підрозділом внутрішньої безпеки СБУ", – пояснили в прес-службі.

Ілюстрація Дзеркало тижня

У відомстві також уточнили, що справу вже було передано на розгляд до суду. Однак затримання Москаленка проходило по іншій справі, непов'язаній з шахрайством в оборонній промисловості.

Його звинуватили в приховуванні і пособництві злочинній схемі, пов'язаній з дружиною екс-пособника Януковича, колишнього заступника міністра економічного розвитку Олександра Сухомлина, пише 368 media. Сухомлина заарештували у "газовій справі" українського бізнесмена-втікача Сергія Курченка.

Після затримання Сухомлина в червні 2016 року його цивільна дружина, Наталія Канюк, вирішила звільнити його, звернувшись за допомогою до директора компанії "Інтер-Сталь ЛТД" Андрія Рогози. Він отримав від неї $673 000, але обіцяної допомоги так і не надав.

Андрій Рогоза 368.media

"Більш того, за даними слідства, він залучив до справи старшого оперуповноваженого з особливо важливих справ СБУ в Києві та області Дмитра Москаленка. Нібито той забезпечував прикриття шахрайської схеми. Водночас Москаленко звернувся за допомогою до ще одного працівника спецслужби, Валерія Тирана, який займав посаду начальника відділу Штабу АТЦ при СБУ ", – уточнили в ЗМІ.

У постанові Печерського районного суду, опублікованого на сайті ord.ua, йдеться, що Тиран і Москаленко зв'язалися з особами з близького оточення екс-президента України Віктора Януковича і обіцяли посприяти приховуванню Сухомлином фактів, які доводять вину Рогози.

"Таким чином Тиран зробив заздалегідь необіцяне приховування злочинної діяльності шляхом надання інформації. В ході вчинення правопорушення у Рогози, Москаленка та Тирана виник злочинний умисел з метою заволодіння чужого майна шляхом обману та зловживання довірою в особливо великих розмірах", – йдеться в постанові.

Як писав OBOZREVATEL, у лютому після журналістського розслідування програми "Наші гроші" спалахнув скандал. Топ-чиновників оборонної промисловості звинуватили в закупівлі контрабандних деталей для військової техніки у Росії і отриманні відкатів.

Серед інших учасників схеми були вказані заступник секретаря РНБО Олег Гладковський і його син Ігор. Гладковський-молодший заявив, що подаватиме до суду на журналістів через звинувачення.

Олег Гладковський ініціював припинення своїх повноважень на період розслідування. Це рішення підтримав президент Петро Порошенко.

НАБУ після скандального розслідування журналістів зареєструвало ще одне кримінальне провадження за фактом корупції в оборонному комплексі України.

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