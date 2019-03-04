Скандал в оборонці України: Порошенко прибрав Гладковського з посад

Президент України Петро Порошенко звільнив звинуваченого у корупційній схемі Олега Гладковського з посади заступника секретаря РНБО.

Також він був звільнений з посади голови міжвідомчої комісії з політики ВТС і експортного контролю. Про таке рішення президент заявив 4 березня, пише "Інтерфакс-Україна".

"Я публічно звертаюся до Національного антикорупційного бюро із закликом розслідувати резонансні публікації і розставити всі крапки над i", — зазначив Порошенко.

Олег Гладковський РНБО

Президент наголосив, що Гладковський має бути покараний в разі доведення його провини у розкраданнях в оборонній системі України.

Нагадаємо, що журналісти програми "Наші гроші" звинуватили Олега Гладковського і його сина Ігоря в організації корупційної схеми, в якій високопосадові фігуранти справи отримували відкати з купівлі деталей, за які Україна переплачувала у 3-4 рази.

Ігор Гладковський вже виступив із заявою про подачу позову проти журналістів програми "Наші гроші". За його словами, листування, яке використовувалося в розслідуванні, є фейковим.

Як писав OBOZREVATEL:

Син першого заступника секретаря РНБО Ігор Гладковський подасть до суду на представників ЗМІ через звинувачення щодо нього та його батька у контрабанді деталей військової техніки з Росії.

Олег Гладковський ініціював припинення своїх повноважень на час розслідування справи про закупівлі армії.

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