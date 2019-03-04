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Скандал в оборонці України: Порошенко прибрав Гладковського з посад

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Президент України Петро Порошенко звільнив звинуваченого у корупційній схемі Олега Гладковського з посади заступника секретаря РНБО.

Також він був звільнений з посади голови міжвідомчої комісії з політики ВТС і експортного контролю. Про таке рішення президент заявив 4 березня, пише "Інтерфакс-Україна".

"Я публічно звертаюся до Національного антикорупційного бюро із закликом розслідувати резонансні публікації і розставити всі крапки над i", — зазначив Порошенко.

Олег Гладковський

Олег Гладковський

РНБО

Президент наголосив, що Гладковський має бути покараний в разі доведення його провини у розкраданнях в оборонній системі України.

Нагадаємо, що журналісти програми "Наші гроші" звинуватили Олега Гладковського і його сина Ігоря в організації корупційної схеми, в якій високопосадові фігуранти справи отримували відкати з купівлі деталей, за які Україна переплачувала у 3-4 рази.

Ігор Гладковський вже виступив із заявою про подачу позову проти журналістів програми "Наші гроші". За його словами, листування, яке використовувалося в розслідуванні, є фейковим.

Як писав OBOZREVATEL:

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Особи
Петро ПорошенкоОлег Гладковський
Місце
Україна
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К К
К К
Этих продажных журналюг обязательно привлечь к ответу и по ним произвести доп . раследование . Чтоб не повадно было рыгам и дальше обливать президента грязью. Бумеранг вернётся к вам - негодяи .
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1
1
Ткаченко Дмитрий
Ткаченко Дмитрий
Та надо было просто Сытника вызвать в Козин как обычно, чё там))
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0
2
Белоусова Татьяна
Белоусова Татьяна
Порошенко следом за Гладковским нужно
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5
Вегера Вячеслав
Вегера Вячеслав
Белоусова Татьяна, так коротко и уверенно пишут только боты и идиоты..))
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5
0
Vigal Vitaliy
Vigal Vitaliy
Белоусова Татьяна, - А ти ще жива?
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3
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