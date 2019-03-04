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НАБУ затримало керівництво "Спецтехноекспорту"

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Національне антикорупційне бюро України затримало керівництво ДП ДГЗП "Спецтехноекспорт", яке входить до складу "Укроборонпрому", за підозрою в розтраті 2,225 млн доларів.

Про це повідомляє прес-служба НАБУ. Затримання чинного і колишнього директорів відбулося в понеділок, 4 березня.

"Також затримані ще троє колишніх посадових осіб держпідприємства", – йдеться в повідомленні. Всі подробиці в бюро пообіцяли розкрити згодом.

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Владислав Бельбас

Владислав Бельбас

Наші гроші

Як уточнює портал "Преступности.Нет", затримано було Владислава Бельбаса, який і перебував на чолі держпідприємства. Його особу підтвердили і в самому концерні. Повідомляється також, що вранці на підприємстві пройшли обшуки. Співробітникам НАБУ було надано доступ до документів.

Раніше підприємство очолював Павло Барбул, якому також оголосили про підозру. За інформацією "Facenews", фігурантам кримінального провадження інкримінують ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем).

Павло Барбул

Павло Барбул

Слово і Діло

Джерело видання в правоохоронних органах також повідомило подробиці справи.

Так, відзначається, що в 2015 році "Спецтехноекспорт" уклав угоду з іноземною компанією Global Marketing SPLTD, яка повинна була допомогти держпідприємству з виконанням контракту для Міністерства оборони Індії.

"Однак детективи встановили, що фактично умови договору виконані не були, хоча між "Спецтехноекспортом" і іноземною фірмою було підписано акти про виконання робіт. На основі зазначених актів "Спецтехноекспорт" перерахував 2,6 млн на рахунок Global Marketing SPLTD в банку Noor Islamic Bank в ОАЕ", – зазначили правоохоронці.

Відзначимо, що "Спецтехноекспорт" – державне госпрозрахункове зовнішньоторговельне підприємство, засноване урядом України в 1998 році. Основна сфера його діяльності – експортно-імпортні відносини на світовому ринку продукції та послуг військового і подвійного призначення.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Тема
Боротьба з корупцією в Україні
Місце
Україна
Теги
НАБУСпеціалізована антикорупційна прокуратура
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Деркач Сергей
Деркач Сергей
Ой все, раз набу взялось за это дело то опять всех оправдают.
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Lviv Sergiy
Lviv Sergiy
Задержали чтоб подержаться. Статью в УК уже давно отменили. Теперь можно задерживать.
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Bellum Para
Bellum Para
Ящерица в минуту опасности чтобы уцелеть сбрасывает хвост. Вальцман действует по тому же принципу - отрекается от своих подельников, кидая их "под танк", чтобы самому оказаться в сторонке. А что будет, если подельнички тонуть не захотят и вместо этого начнут "громко петь"? Ой Петя, быть беде!..
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