НАБУ затримало керівництво "Спецтехноекспорту"

Національне антикорупційне бюро України затримало керівництво ДП ДГЗП "Спецтехноекспорт", яке входить до складу "Укроборонпрому", за підозрою в розтраті 2,225 млн доларів.

Про це повідомляє прес-служба НАБУ. Затримання чинного і колишнього директорів відбулося в понеділок, 4 березня.

"Також затримані ще троє колишніх посадових осіб держпідприємства", – йдеться в повідомленні. Всі подробиці в бюро пообіцяли розкрити згодом.

Владислав Бельбас Наші гроші

Як уточнює портал "Преступности.Нет", затримано було Владислава Бельбаса, який і перебував на чолі держпідприємства. Його особу підтвердили і в самому концерні. Повідомляється також, що вранці на підприємстві пройшли обшуки. Співробітникам НАБУ було надано доступ до документів.

Раніше підприємство очолював Павло Барбул, якому також оголосили про підозру. За інформацією "Facenews", фігурантам кримінального провадження інкримінують ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем).

Павло Барбул Слово і Діло

Джерело видання в правоохоронних органах також повідомило подробиці справи.

Так, відзначається, що в 2015 році "Спецтехноекспорт" уклав угоду з іноземною компанією Global Marketing SPLTD, яка повинна була допомогти держпідприємству з виконанням контракту для Міністерства оборони Індії.

"Однак детективи встановили, що фактично умови договору виконані не були, хоча між "Спецтехноекспортом" і іноземною фірмою було підписано акти про виконання робіт. На основі зазначених актів "Спецтехноекспорт" перерахував 2,6 млн на рахунок Global Marketing SPLTD в банку Noor Islamic Bank в ОАЕ", – зазначили правоохоронці.

Відзначимо, що "Спецтехноекспорт" – державне госпрозрахункове зовнішньоторговельне підприємство, засноване урядом України в 1998 році. Основна сфера його діяльності – експортно-імпортні відносини на світовому ринку продукції та послуг військового і подвійного призначення.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Журналісти програми "Наші гроші з Денисом Бігусом" дізналися, що високі чиновники оборонної сфери України організували незаконні поставки контрабандних деталей для військової техніки з території Росії. Фігуранти справи отримували відкати з купівлі деталей, за які Україна переплачувала в три-чотири рази.

Були названі також скажені суми "заробітку" топ-чиновників у результаті контрабанди та інших "хитрощів".

Кількох топ-чиновників "Укроборонпрому" відсторонили від посад.

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