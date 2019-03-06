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Корупція в оборонці: агент НАБУ заявив про втечу Пашинського, у нього відповіли

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Агент Національного антикорупційного бюро Євген Шевченко заявив, що народний депутат від "Народного фронту", глава парламентського комітету з питань національної безпеки і оборони Сергій Пашинський разом із сином виїхали за межі України.

Про це він повідомив на сторінці у Facebook, пов'язавши їхню втечу із нещодавнім затриманням керівництва "Спецтехноекспорту".

"Син Пашинського працював саме у "Спецтехноекспорті", а отже у когось сильно підгорає", — написав Шевченко.

Сергій Пашинський

Сергій Пашинський

24 канал

Також агент НАБУ зазначив, що, за повідомленням його друзів, міжвідомча база "Аркан" дійсно зафіксувала перетин кордону України.

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При цьому в коментарях під постом Антон Пашинський спростував дані Шевченка.

"Фейк. Я у Києві. І батько також. Уважно вивчайте свої "бази", — написав він.

Корупція в оборонці: агент НАБУ заявив про втечу Пашинського, у нього відповіли

Пізніше Сергій Пашинський повідомив у Facebook, що був у Коростені, і опублікував фото.

"Сьогодні (6 березня. — Ред.) мав дуже приємну нагоду привітати своїх чарівних землячок зі святом 8 березня. Особливо приємно було привітати свою подругу дитинства, однокласницю Тетяну Адамчук, головного бухгалтера Коростенської лікарні", — написав він.

Корупція в оборонці: агент НАБУ заявив про втечу Пашинського, у нього відповіли

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Особи
Сергій ПашинськийЄвген Шевченко
Місце
Україна
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Пушненка Семен
Пушненка Семен
Фашист Пашлинскый не жилец. Его либо грохнут майдауны, когда тот начнет рассказывать правду об их отстреле, либо грохнут обычные украинцы с Донбасса,
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Валерьевич Валерий
Валерьевич Валерий
Когда запахло жаренным это поморанчевое говно легло в больничку. Обосралось как последний сцыкун.
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Иллич Леонид
Иллич Леонид
Пашинских на нары.
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