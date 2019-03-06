Корупція в оборонці: агент НАБУ заявив про втечу Пашинського, у нього відповіли

Агент Національного антикорупційного бюро Євген Шевченко заявив, що народний депутат від "Народного фронту", глава парламентського комітету з питань національної безпеки і оборони Сергій Пашинський разом із сином виїхали за межі України.
Про це він повідомив на сторінці у Facebook, пов'язавши їхню втечу із нещодавнім затриманням керівництва "Спецтехноекспорту".
"Син Пашинського працював саме у "Спецтехноекспорті", а отже у когось сильно підгорає", — написав Шевченко.
Сергій Пашинський
24 канал
Також агент НАБУ зазначив, що, за повідомленням його друзів, міжвідомча база "Аркан" дійсно зафіксувала перетин кордону України.
При цьому в коментарях під постом Антон Пашинський спростував дані Шевченка.
"Фейк. Я у Києві. І батько також. Уважно вивчайте свої "бази", — написав він.
Пізніше Сергій Пашинський повідомив у Facebook, що був у Коростені, і опублікував фото.
"Сьогодні (6 березня. — Ред.) мав дуже приємну нагоду привітати своїх чарівних землячок зі святом 8 березня. Особливо приємно було привітати свою подругу дитинства, однокласницю Тетяну Адамчук, головного бухгалтера Коростенської лікарні", — написав він.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Журналісти програми "Наші гроші" оприлюднили розслідування, в якому зазначили, що топ-чиновники оборонної сфери України організували незаконні поставки контрабандних деталей для військової техніки з території Росії. Серед інших учасників схеми були вказані Олег та Ігор Гладковські.
Гладковський-молодший заявив, що подаватиме до суду на журналістів через звинувачення.
Олег Гладковський ініціював припинення своїх повноважень на період розслідування. Це рішення підтримав президент Петро Порошенко.
Гладковский також зізнався, що Україна дійсно закуповує запчастини в Росії.
Як стало відомо, держпідприємство "Укроборонсервіс", яке входить до структури концерну "Укроборонпром", заплатило Автоскладальному заводу №2 компанії "Богдан Моторс" 34,4 млн грн передоплати за таємну угоду.
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