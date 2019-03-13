Скандал у Бердянській колонії: прокурори "закошмарили" зґвалтованого АТОвця до нервового зриву

Після того, як ситуація зі знущаннями над учасником АТО в Бердянській колонії стала відома широкій громадськості й ЗМІ, у Олександра трапився нервовий зрив через діяльність військових прокурорів і поліції.

Як повідомила у Faceboook координатор "Медійної ініціативи за права людини" Ольга Решетилова, силовики "закошмарили" потерпілого викликами в правоохоронні органи.

"Два дні розганяється версія, що нібито це "злодії в законі" розхитують колонію. Як з'ясувалося, ноги цієї версії ростуть із Генеральної прокуратури. Сьогодні мені обіцяють надати "неспростовні" докази цієї версії", — написала вона.

Бердянська колонія

Як стверджує Решетилова, 12 березня о 22:30 бійцеві зателефонував заступник начальника місцевого відділення поліції і зажадав, щоб той негайно з'явився.

"Як я вже писала, у Саші після знущань над ним нестабільний психічний стан, він занервував і пішов у поліцію, не дивлячись на всі протести рідних. Там Сашу чекали військові прокурори. Вони вимагали у нього писати якісь заяви про те, що у Саші немає інших претензій, крім питання соціальної допомоги від військкомату. На щастя, мамі вдалося вчасно прорватися в кабінет і забрати Сашу з відділку", — розповіла правозахисниця.

Проте 13 березня о 7:30 на порозі квартири Олександра вже стояла поліція з наказом доставити його до відділку.

"Мамі знову вдалося від них відбитися. Я подзвонила військовому прокурору, який так наполегливо хотів отримати якісь заяви від Саші. Поки прізвище не називаю, але якщо продовжать кошмарити, назву всіх. Він пояснив, що випадково дізнався про історію Саші і вирішив з'ясувати, чи все у нього добре. Зрозуміло вам, як самовіддано працює військова прокуратура? Вночі прокурори їдуть до районного центру, задіюють поліцію, щоб з'ясувати, став військовослужбовець на облік у військкомат і чи потрібне йому працевлаштування!" — пише Решетилова.

На її запитання, чи почала прокуратура перевірку і чому засуджений нею діючий військовослужбовець відбував покарання в колонії, а не дисбаті, відповіли негативно.

"Отже, давайте ще раз за пунктами:

1. Спочатку військова прокуратура домагається сумнівного вироку військовослужбовцеві.

2. Потім чинного військовослужбовця (на момент відбування покарання він не був звільнений із ЗСУ) відправлять у загальну колонію в місті з відверто сепаратистськими настроями.

3. Коли над військовослужбовцем починаються знущання, ніхто з державних органів, у тому числі військова прокуратура, не реагує на десятки листів мами, депутатських запитів. Ніхто з колонії не переводить.

4. А коли історія стає відомою і починається кіпіш, прокурори прибувають вночі з'ясувати, чи не хоче військовослужбовець працевлаштуватися? Зашибісь просто турбота", — підсумувала Решетилова.

Вона пообіцяла не залишити цю справу без рішення.

"Виродки, які зламали долю людині, ми вас у спокої не залишимо. Не намагайтеся зараз бігати в прокуратуру і ДБР, писати замовні статті та розповідати про кримінальних авторитетів. Ви і є кримінал. Ви і кожен, хто вас покриває", — резюмувала правозахисниця.

Як повідомляв OBOZREVATEL, скандал у Бердянській виправній колонії №77 набирає обертів. Там один із ув'язнених декілька разів зґвалтував колишнього бійця АТО. Після цього хлопець намагався покінчити життя самогубством і опинився в психіатричній лікарні.

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