НАБУ затримало "короля контрабанди" Альперіна: момент потрапив на відео

"Король контрабанди" з Одеси Вадим Альперін, винагороду за інформацію про якого обіцяв президент Володимир Зеленський, був затриманий НАБУ на вході в Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру.

Про це повідомили в середу, 27 листопада, одразу кілька джерел (щоб подивитися фото і відео, доскрольте новину до кінця).

Зокрема, про те, що Альперін добровільно з'явився в прокуратуру, повідомив у Facebook заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко.

Альперіна затримало НАБУ Telegram-канал Инсайдер UA

Підтвердили інформацію в своїх Telegram-каналах і колишні народні депутати Сергій Лещенко та Ігор Мосійчук.

Як уточнює джерело "Інтерфаксу-Україна", затримання пройшло в будівлі САП на вул. Ісаакяна, 17, у Києві, куди Альперін прибув до слідчого разом зі своїм адвокатом Андрієм Федуром.

Момент затримання "короля контрабанди" потрапив на відео. На місці представник НАБУ зачитав Альперіну його права і обов'язки, повідомивши, що він "обмежується в праві пересування". Потім його посадили в авто і повезли в Бюро.

Альперіна затримало НАБУ Українська правда

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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