НАБУ затримало "короля контрабанди" Альперіна: момент потрапив на відео

"Король контрабанди" з Одеси Вадим Альперін, винагороду за інформацію про якого обіцяв президент Володимир Зеленський, був затриманий НАБУ на вході в Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру.
Про це повідомили в середу, 27 листопада, одразу кілька джерел (щоб подивитися фото і відео, доскрольте новину до кінця).
Зокрема, про те, що Альперін добровільно з'явився в прокуратуру, повідомив у Facebook заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко.
Альперіна затримало НАБУ
Telegram-канал Инсайдер UA
Підтвердили інформацію в своїх Telegram-каналах і колишні народні депутати Сергій Лещенко та Ігор Мосійчук.
Як уточнює джерело "Інтерфаксу-Україна", затримання пройшло в будівлі САП на вул. Ісаакяна, 17, у Києві, куди Альперін прибув до слідчого разом зі своїм адвокатом Андрієм Федуром.
Момент затримання "короля контрабанди" потрапив на відео. На місці представник НАБУ зачитав Альперіну його права і обов'язки, повідомивши, що він "обмежується в праві пересування". Потім його посадили в авто і повезли в Бюро.
Альперіна затримало НАБУ
Українська правда
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Заступника голови Київської міської митниці ДФС Тупальського 26 листопада разом із майже десятком осіб затримали працівники НАБУ у "справі відомого одеського бізнесмена Вадима Альперіна". Самого Альперіна впіймати не вдалося. У НАБУ прокоментували ситуацію.
Так, скандальний бізнесмен Альперін разом із чинним главою Одеської митниці Володимиром Передерієм організував одну з наймасштабніших схем. Відколи Передерій обійняв посаду, з усіх вантажів Альперіна перестали платити мито.
За словами журналіста Юрія Бутусова, контрабанду на Одеській митниці кришує саме Державне бюро розслідувань.
Ще в листопаді 2017 року Альперін був затриманий НАБУ і ГПУ за підозрою у дачі хабара працівнику Національного антикорупційного бюро у розмірі $800 тисяч.
Пізніше одеського "короля контрабанди" заарештували з можливістю внесення застави у 20 млн грн. Підозрюваний був узятий під варту в залі суду, однак незабаром його відпустили.
OBOZREVATEL після затримання Тупальського докладно дізнався, як в Україні намагаються розкрити найбільшу схему контрабанди.
Також президент України Володимир Зеленський попросив допомоги в затриманні "короля контрабанди" Альперіна.
На таку заяву Зеленського відповів адвокат бізнесмена, повідомивши, що Альперін 27 листопада має намір з'явитися у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі.
Уже вранці 27 листопада з'явилася інформація про те, що Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили про підозру Тупальському та ще 9 особам.
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