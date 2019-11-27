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29 листопада • оновлено в 11:47
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/ Розслідування

НАБУ затримало "короля контрабанди" Альперіна: момент потрапив на відео

38.8т
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"Король контрабанди" з Одеси Вадим Альперін, винагороду за інформацію про якого обіцяв президент Володимир Зеленський, був затриманий НАБУ на вході в Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру.

Про це повідомили в середу, 27 листопада, одразу кілька джерел (щоб подивитися фото і відео, доскрольте новину до кінця).

Зокрема, про те, що Альперін добровільно з'явився в прокуратуру, повідомив у Facebook заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко.

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Альперіна затримало НАБУ

Альперіна затримало НАБУ

Telegram-канал Инсайдер UA

Підтвердили інформацію в своїх Telegram-каналах і колишні народні депутати Сергій Лещенко та Ігор Мосійчук.

Як уточнює джерело "Інтерфаксу-Україна", затримання пройшло в будівлі САП на вул. Ісаакяна, 17, у Києві, куди Альперін прибув до слідчого разом зі своїм адвокатом Андрієм Федуром.

Момент затримання "короля контрабанди" потрапив на відео. На місці представник НАБУ зачитав Альперіну його права і обов'язки, повідомивши, що він "обмежується в праві пересування". Потім його посадили в авто і повезли в Бюро.

Альперіна затримало НАБУ

Альперіна затримало НАБУ

Українська правда

НАБУ затримало "короля контрабанди" Альперіна: момент потрапив на відео
НАБУ затримало "короля контрабанди" Альперіна: момент потрапив на відео

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Ірина Кулініч
Особи
Вадим Альперін Володимир Зеленський
Місце
Україна
Теги
Національне антикорупційне бюро України Спеціалізована антикорупційна прокуратура
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Sirko Bogdan
Sirko Bogdan
зебилы,бл.если "сам пришел" это называется "арестовали" ?
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Лукьянов Сергей
Лукьянов Сергей
Засекай время . через сколько он выйдет под залог. и через сколько дело закроют.
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Добрыня .
Добрыня .
Лукьянов Сергей, Щас как разберутся и назначат начальником таможенной службы. Свой человек на таможне всегда пригодится.
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Дронов Жон
Дронов Жон
Крыша перекрышовывается
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