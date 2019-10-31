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31 жовтня • оновлено в 20:00
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"Виродки!" Топпропагандистка Кремля заістерила через "ліквідацію" радянського маршала в Одесі

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В Одесі в четвер, 31 жовтня, розпочався демонтаж барельєфа радянському маршалу Георгію Жукову, на що різко відреагували російські пропагандисти.

Барельєф знаходиться на вулиці Канатній, 87, на стіні будівлі обласного військкомату, передає "Думская" (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

Роботи з демонтажу проводять представники громадської організації "Національний спротив".

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Вони пред'явили журналістам документ, виданий начальником квартирно-експлуатаційного відділу Міністерства оборони України.

У ньому йдеться про те, що відділ не заперечує проти демонтажу пам'ятного знака, який підпадає під закон про декомунізацію, силами і засобами зазначеної громадської організації і пропонує передати барельєф після після демонтажу в належному вигляді в сховищі музею Південного оперативного командування.

Топпропагандистка Кремля Ольга Скабєєва розкритикувала цю подію. "Виродки!" – емоційно написала вона в своєму Telegram-каналі.

Ольга Скабєєва

Ольга Скабєєва

Колаж

"Це не змінити: для них наші кати завжди будуть героями, для нас їх герої завжди будуть катами", – висловився про реакцію РФ блогер і політолог Олексій Голобуцький.

Нагадаємо, Жуков підпадає під декомунізаціону заборону як один із керівників Комуністичної партії та Радянського Союзу. Він був членом президії ЦК КПРС і міністром оборони.

"Виродки!" Топпропагандистка Кремля заістерила через "ліквідацію" радянського маршала в Одесі

Думская

"Виродки!" Топпропагандистка Кремля заістерила через "ліквідацію" радянського маршала в Одесі

Думская

"Виродки!" Топпропагандистка Кремля заістерила через "ліквідацію" радянського маршала в Одесі

Думская

Як писав OBOZREVATEL, нещодавно в Білій Церкві під Києвом ветерани АТО і представники Нацкорпусу самостійно демонтували стоянку, де повинен був відкритися меморіал Небесної Сотні й загиблим на Донбасі воїнам. Через це в мережі розгорівся скандал.

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Читайте всі новини по темі "Декомунізація в Україні" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Декомунізація в Україні російська пропаганда
Особи
Ольга Скабєєва Олексій Голобуцький
Місце
Україна Одеса
Теги
пропаганда видео фотосессія
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Wick John
Wick John
Нерабы когда вы декоммунизируете территории подаренные Российской Империей и СССР?
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Нуланд Печеньки
Нуланд Печеньки
"который подпадает под закон о декоммунизации" - здание на котором этот барельеф, тоже подподает. С ним как?
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Nikola Igor
Nikola Igor
Вафлистка-скарабеева!!!
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