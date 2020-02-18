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18 лютого • оновлено в 19:42
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"Мета Росії – війна всіх проти всіх": офіцерка ЗСУ попередила про нові атаки на Донбасі

3.3т
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Атаки російських окупантів на Донбасі – подібні до тієї, що сталася вранці 18 лютого біля Золотого – можуть повторитися і на інших ділянках лінії розмежування.

Про це попередила в ефірі ObozTV офіцерка ЗСУ, в минулому відома журналістка Олена Білозерська, яка зараз перебуває в зоні ООС.

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"Я думаю, що (загострення. – Ред.) буде по всій лінії зіткнення, але не обов'язково одночасно. Сьогодні тут спалахне, завтра – там...", – припустила Білозерська.

За її словами, чекати на чергові провокації з боку озброєних формувань РФ можна вже найближчим часом. При цьому Білозерська висловилася за те, щоб давати на них "адекватну відповідь".

"Я артилеристка, а артилерії постійно забороняють працювати. Ось якщо дозволять працювати артилерії – провокації припиняться", – зазначила вона.

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На думку Білозерської, мета Росії – спровокувати в Україні хаос і війну "всіх проти всіх".

"Росія не намагається привести до влади в Україні проросійську верхівку, яка проводила би проросійську політику. Їм це не потрібно. Мета Росії – спровокувати в Україні хаос, війну "всіх проти всіх", щоб мати можливість ввести своїх миротворців. Ми всі пам'ятаємо, що в 2014 році вони вже фарбували свої танки в білий колір...", – пояснила військовослужбовиця.

Вона закликала чинити опір "будь-яким ініціативам, які викликають різкий спротив з боку проактивної патріотичної меншості".

Бій 18 лютого біля Золотого був одним із найважчих за рік (архівне фото)

Бій 18 лютого біля Золотого був одним із найважчих за рік (архівне фото)

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Автор
Наталія Глазова
Теми
Війна на Донбасі Новини ObozTV Пряма трансляція Ефіри Oboz TV Операція Об'єднаних сил на Донбасі
Особи
Олена Білозерська Андрій Римарук
Місце
Україна
Теги
ООС Донбас Збройні сили України
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Народная милиция Луганской народной республики заявила о подготовке Вооруженные силы Украины (ВСУ) к очередным провокациям на линии соприкосновения у поселка Голубовско
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
была журналист, стала артеллерист... акуеть, тильки в какловойске такое возможно...
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