"Мета Росії – війна всіх проти всіх": офіцерка ЗСУ попередила про нові атаки на Донбасі

Атаки російських окупантів на Донбасі – подібні до тієї, що сталася вранці 18 лютого біля Золотого – можуть повторитися і на інших ділянках лінії розмежування.

Про це попередила в ефірі ObozTV офіцерка ЗСУ, в минулому відома журналістка Олена Білозерська, яка зараз перебуває в зоні ООС.

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"Я думаю, що (загострення. – Ред.) буде по всій лінії зіткнення, але не обов'язково одночасно. Сьогодні тут спалахне, завтра – там...", – припустила Білозерська.

За її словами, чекати на чергові провокації з боку озброєних формувань РФ можна вже найближчим часом. При цьому Білозерська висловилася за те, щоб давати на них "адекватну відповідь".

"Я артилеристка, а артилерії постійно забороняють працювати. Ось якщо дозволять працювати артилерії – провокації припиняться", – зазначила вона.

На думку Білозерської, мета Росії – спровокувати в Україні хаос і війну "всіх проти всіх".

"Росія не намагається привести до влади в Україні проросійську верхівку, яка проводила би проросійську політику. Їм це не потрібно. Мета Росії – спровокувати в Україні хаос, війну "всіх проти всіх", щоб мати можливість ввести своїх миротворців. Ми всі пам'ятаємо, що в 2014 році вони вже фарбували свої танки в білий колір...", – пояснила військовослужбовиця.

Вона закликала чинити опір "будь-яким ініціативам, які викликають різкий спротив з боку проактивної патріотичної меншості".

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Як писав OBOZREVATEL:

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