Син поїхав у Росію: новий глава Луганської ОДА зробив скандальне зізнання

Віталій Комарницький, який був затверджений Кабінетом міністрів на посаду глави Луганської ОДА, відповів на звинувачення в підтримці "ЛНР" у 2014 році і розповів про сина, який поїхав у Росію.

Своєю позицією поділився він в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна". Ректор Луганського університету внутрішніх справ нагадав, як до Луганська прибули Внутрішні війська з Хмельницької та Вінницької області.

"Скажімо так, м'яко кажучи, не всі погодилися їх прийняти. Вони всі розміщувалися у мене. Ось вони у мене були по 3 травня 2014 року, коли знову ж таки не мною було ухвалено рішення їх вивезти, переселити в аеропорт. Я був проти. Але не я ухвалював це рішення", – запевнив Комарницький.

Віталій Комарницький InfoResist

Він розповів, що в місті влаштували протест проти перебування згаданих військ і кидали в будівлю університету пляшки із запальною сумішшю.

"До останньої секунди на флагштоку був прапор України, весь "поранений" уже. Тому якби у нас була якась інша позиція. Нас потім захопили, розграбували. Це було вже в серпні 2014 року. П'ять моїх співробітників "кидали на підвал". Так що в усьому має бути видима якась логіка" – розповів він.

За словами Комарницького, після переїзду університету в Суми, він пройшов поліграф. "Ми вийшли рівно тоді, коли нам дали команду. Ми – люди військові, і не можемо без наказу", – виправдався він.

Віталій Комарницький Цензор.НЕТ

Крім того, він розкрив скандальні дані про свого молодшого сина Артема, колишнього слідчого ГУ МВС України в Луганській області. За словами Комарницького, він поїхав у 2011 році в Росію і з 2014 року більше не бачився з сім'єю.

Відзначимо, старший син майбутнього глави Луганської ОДА Максим – прокурор в одному з відділів у Головній військовій прокуратурі України.

Комарницький також розповів, що був депутатом місцевих рад від селищної до обласної, щоб відстоювати інтереси університету, ректором якого став у 2007 році.

Він запевнив, що в 2010 році балотувався до Луганської облради від Партії регіонів із тих же міркувань. Крім того, Комарницький сказав, що до складу політсили він не входив.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше з'ясувалося, що Комарницький заснував релігійну громаду разом із "партнерами" з "ЛНР".

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