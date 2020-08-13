МоваЯзык

Топтеми:

Малюк плаче і кличе татка: ексклюзивні деталі загибелі сім'ї у ДТП на Івано-Франківщині

Марина Петік
Марина Петік
Розслідування
1,2 т.

  • На Франківщині у страшній аварії загинула майже вся сім'я

  • Винний водій вже не раз сідав за кермо п'яним

  • У селі побоюються, що справа про смерть трьох осіб можуть зам'яти

Малюк плаче і кличе татка: ексклюзивні деталі загибелі сім'ї у ДТП на Івано-Франківщині

На Франківщині в середу, 12 серпня, поховали родину, яка загинула у страшній аварії. П'яний водій буса "Мерседес" на величезній швидкості в'їхав у ВАЗ. У результаті загинули мати і батько Марта і Богдан Максимець, а також їх син, Ігор. Вижили тільки дружина водія Яна і його 2-річний син.

Детальніше про це читайте в матеріалі OBOZREVATEL

Випивав на хрестинах і сів за кермо

У самому селищі Перегінське, де сталася трагедія, люди до цих пір не можуть прийти до тями. Найбільше люди обурені тим, що водій 26-річний Петро Т., з вини якого загинули троє людей, вже давно відомий в їхньому районі.

На місці аварії

На місці аварії Facebook Рожнятінщіна Prozzoro

"Він живе в сусідньому смт Закерничне. Але постійно ганяє чи то під кайфом, чи то п'яний по дорогах села. І в цей раз видно, що їхав він на величезній швидкості. Кажуть, що в цей день його вже зупиняла поліція, але відпустила. Він весь час відкуповується. І до цього багато разів його зупиняли, але нічого йому не було. Його батьки при грошах, тому всі побоюються, що вони відкуплять сина. Кажуть, що у нього є чи то громадянство, чи то зв'язки в РФ і він легко може втекти", – розповіли друзі загиблої сім'ї.

Також у селі розповідають, що в день аварії Петро випивав на хрестинах, в потім сів за кермо.

"Він настільки був п'яний, що коли його привезли в лікарню, він питав що сталося, і що він накоїв", – розповідає знайома родини загиблих.

Третій син у сім'ї

Сім'я винуватця ДТП вважається заможною, його батько працює десь у компанії, пов'язаній з лісозаготівлями. Там же працював і Петро. На своїй сторінці у соцмережі він написав, що працює лісорубом. Також у нього є фото в лісі під час вирубки. Але, говорять, що толку від Петра там було мало. Він постійно випивав.

Винуватець аварії

Винуватець аварії Facebook Петра Т.

Винуватець аварії

Винуватець аварії Facebook Рожнятінщіна Prozzoro

"Батько у нього нормальний, він його часто лаяв за те, що він п'яний і сідає за кермо. Але Петру говорити марно. Якщо є можливість десь погуляти він завжди тут як тут. І обов'язково на своєму бусі "Мерседес". Йому і друзі говорили, що так не можна, але до Петра це не доходило", – розповів один з його знайомих.

У винуватця ДТП також є сестра і брат, але про них нічого поганого в селі не можуть сказати.

У соцмережах вже з'явилися деякі захисники винного водія. Вони переконують людей, що нібито будь-хто міг опинитися в подібній ситуації, і не за ніж звинувачувати хлопця. А деякі і зовсім стверджують, що нібито обидва водії їхали посередині дороги і не розминулися. Насправді це неправда.

Допомагав своїй сестрі

В аварії загинула сім'я Максимець: батько Богдан, мати Марта і їх 32-річний син Ігор, який був за кермом. Вижила тільки дружина Ігоря Яна і їх 2-річний син.

Дружина загиблого Яна

Дружина загиблого Яна Facebook Яни Максимець

Загиблий Ігор

Загиблий Ігор Facebook Ігоря Максимця

"Ігорю було 32 роки. Він був спокійний, добрий, привітний, веселий і хороший друг. Разом з батьками він допомагав своїй сестрі Оксані, яка залишилася без чоловіка і виховує сина. Сам Ігор одружився на Яні років шість тому, і два роки тому у них народився син. Зараз дитина отримала травми під час аварії і постійно кличе батька", – розповіла знайома родини.

Батьки Ігоря були віруючими людьми, ходили до церкви. У них ще залишилися дочка і син. "Батьки Ігоря були прикладом для всіх нас", – розповідають друзі родини.

ДТПаварія
Поділитися в Facebook
  2. Розслідування