Малюк плаче і кличе татка: ексклюзивні деталі загибелі сім'ї у ДТП на Івано-Франківщині

На Франківщині в середу, 12 серпня, поховали родину, яка загинула у страшній аварії. П'яний водій буса "Мерседес" на величезній швидкості в'їхав у ВАЗ. У результаті загинули мати і батько Марта і Богдан Максимець, а також їх син, Ігор. Вижили тільки дружина водія Яна і його 2-річний син.

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Випивав на хрестинах і сів за кермо

У самому селищі Перегінське, де сталася трагедія, люди до цих пір не можуть прийти до тями. Найбільше люди обурені тим, що водій 26-річний Петро Т., з вини якого загинули троє людей, вже давно відомий в їхньому районі.

На місці аварії Facebook Рожнятінщіна Prozzoro

"Він живе в сусідньому смт Закерничне. Але постійно ганяє чи то під кайфом, чи то п'яний по дорогах села. І в цей раз видно, що їхав він на величезній швидкості. Кажуть, що в цей день його вже зупиняла поліція, але відпустила. Він весь час відкуповується. І до цього багато разів його зупиняли, але нічого йому не було. Його батьки при грошах, тому всі побоюються, що вони відкуплять сина. Кажуть, що у нього є чи то громадянство, чи то зв'язки в РФ і він легко може втекти", – розповіли друзі загиблої сім'ї.

Також у селі розповідають, що в день аварії Петро випивав на хрестинах, в потім сів за кермо.

"Він настільки був п'яний, що коли його привезли в лікарню, він питав що сталося, і що він накоїв", – розповідає знайома родини загиблих.

Третій син у сім'ї

Сім'я винуватця ДТП вважається заможною, його батько працює десь у компанії, пов'язаній з лісозаготівлями. Там же працював і Петро. На своїй сторінці у соцмережі він написав, що працює лісорубом. Також у нього є фото в лісі під час вирубки. Але, говорять, що толку від Петра там було мало. Він постійно випивав.

Винуватець аварії Facebook Петра Т.

Винуватець аварії Facebook Рожнятінщіна Prozzoro

"Батько у нього нормальний, він його часто лаяв за те, що він п'яний і сідає за кермо. Але Петру говорити марно. Якщо є можливість десь погуляти він завжди тут як тут. І обов'язково на своєму бусі "Мерседес". Йому і друзі говорили, що так не можна, але до Петра це не доходило", – розповів один з його знайомих.

У винуватця ДТП також є сестра і брат, але про них нічого поганого в селі не можуть сказати.

У соцмережах вже з'явилися деякі захисники винного водія. Вони переконують людей, що нібито будь-хто міг опинитися в подібній ситуації, і не за ніж звинувачувати хлопця. А деякі і зовсім стверджують, що нібито обидва водії їхали посередині дороги і не розминулися. Насправді це неправда.

Допомагав своїй сестрі

В аварії загинула сім'я Максимець: батько Богдан, мати Марта і їх 32-річний син Ігор, який був за кермом. Вижила тільки дружина Ігоря Яна і їх 2-річний син.

Дружина загиблого Яна Facebook Яни Максимець

Загиблий Ігор Facebook Ігоря Максимця

"Ігорю було 32 роки. Він був спокійний, добрий, привітний, веселий і хороший друг. Разом з батьками він допомагав своїй сестрі Оксані, яка залишилася без чоловіка і виховує сина. Сам Ігор одружився на Яні років шість тому, і два роки тому у них народився син. Зараз дитина отримала травми під час аварії і постійно кличе батька", – розповіла знайома родини.

Батьки Ігоря були віруючими людьми, ходили до церкви. У них ще залишилися дочка і син. "Батьки Ігоря були прикладом для всіх нас", – розповідають друзі родини.