Син кандидата в мери Кривого Рогу від "Слуги народу" збив дитину на пішохідному переході – ЗМІ

Кандидат на посаду міського голови Кривого Рогу від партії "Слуга народу" Дмитро Шевчик. Ліга.нет

Увечері 3 вересня, в місті Кривий Ріг Дніпропетровської області сталося ДТП. За інформацією місцевих ЗМІ, його винуватцем став 18-річний Марк Шевчик, син генерального директора ЦентрГОКа (група компаній Метінвест) і кандидата на пост міського голови від партії "Слуга народу" Дмитра Шевчика.

Марк Шевчик на авто Volkswagen, номерний знак АЕ 5392 ОВ, порушив правила дорожнього руху і проїхав на червоний сигнал світлофора, в результаті чого збив 11-річного хлопчика. Він з матір'ю переходив дорогу по пішохідному переходу.

Дитину госпіталізували в дитячу обласну лікарню. У нього діагностовано численні травми: закритий перелом скроневої кістки справа, перелом внутрішньої пластинки сигмовидного синусу, забій головного мозку, гематома потилиці та ін.

18-річний Марк Шевчик, син кандидата на пост міського голови від партії "Слуга народу" Дмитра Шевчика, влаштував ДТП Країна

Стала відома особистість потерпілого. Це житель Довгинцівського району Кривого Рогу (Дніпропетровська область) Олександр Горб, 2009 року народження. ДТП сталося біля супермаркету "Ашан", на пішохідному переході, який веде до лікарні.

Як стверджують криворізькі блогери, батько винуватця ДТП, Дмитро Шевчик, який балотується на пост міського голови Кривого Рогу від партії "Слуга народу", намагається використовувати свої зв'язки в місті, щоб зам'яти подію. Однак, інформація вже просочилася в ЗМІ.

Скандал ймовірно може відбитися як на політичних перспективах самого Дмитра Шевчика, так і рейтингу президентської політичної сили в Кривому Розі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в понеділок, 31 серпня, на з'їзді партії "Слуга народу" були представлені кандидати в мери міст.

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