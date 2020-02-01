"Син Байдена – наркоман": Шокін дав скандальне інтерв'ю адвокату Трампа

Колишній генеральний прокурор Віктор Шокін дав інтерв'ю адвокату президента США Дональда Трампа Рудольфу Джуліані.

Відео опубліковане на каналі американця на YouTube 31 січня, воно було записане у Києві ще кілька місяців тому і спрямоване проти конкурента Трампа на виборах Джо Байдена.

Характерно, що інтерв'ю здебільшого складається з особистих домислів Джуліані.

Сам Шокін заявив, що пов'язана з Байденом газовидобувна компанія Burisma займалася відмиванням грошей в Україні і щодо неї нібито було кілька проваджень.

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Глава компанії Микола Злочевський, за словами Шокіна, міг би сісти в тюрму, якби перебував в Україні на момент розслідування.

Також він звинуватив Хантера Байдена в тому, що у 2014 році, коли його призначили в Наглядову раду Burisma, той нібито "не мав достатньо кваліфікації, він просто наркоман і алкоголік".

Віктор Шокін

За словами Шокіна, його змусили залишити генпрокуратуру, оскільки інакше Україна б не отримала фінансову допомогу від США.

"Мені не лишилося іншого вибору... Я не дуже хотів звільнятися. Я кажу: я не розумію, чому я маю звільнятися", – поскаржився він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у січні 2018 року колишній віцепрезидент США Джозеф Байден хвалився, як завдяки його наполегливості в Україні за шість годин звільнили генпрокурора Шокіна. Байден вимагав у Петра Порошенка звільнити Шокіна, а інакше відмовлявся підписати документ про кредитні гарантії для України від США на мільярд доларів.

Також Дональд Трамп вважає, що Байден домігся відставки Шокіна через те, що той розслідував справу компанії Burisma, якою керував син Байдена – Хантер. А в січні 2020 року адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джуліані заявив про отруєння Шокіна.

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