Сім'я глави слідства у справі Шеремета володіє майном на десятки мільйонів, – ЗМІ. Фото і відео

Сім'я першого заступника глави Нацполіціі і керівника слідчо-оперативної групи з розслідування вбивства журналіста Павла Шеремета Євгенія Коваля володіє земельними ділянками та нерухомістю більш ніж на мільйон доларів.

Про це йдеться в розслідуванні Марії Землянської для телепрограми "Наші гроші з Денисом Бігусом". Члени сім'ї не мають офіційних підтверджень заробітків, що порівняні з цією сумою (щоб подивитися відео, досколльте до кінця новини).

Зокрема, мова йде про земельні ділянки в курортних Карпатах. Вартість 2,4 га в Пилипці, де ймовірно, будують базу відпочинку, і понад 5,5 га в селі Річка оцінили в понад мільйон доларів. А також про землю під Києвом – в Процеві, Кийлові, Хотянівці, Нижній Дубечні і Новосілках.

Розслідувачі відзначили, що вся земля оформлена на батька першого заступника голови Нацполіціі Олександра Коваля.

Сім'я Коваля володіє землею в курортних Карпатах Bihus.Info

Сім'я Коваля володіє землею в курортних Карпатах Bihus.Info

На ділянці в Пилипці ведеться активне будівництво і облаштування території. Якщо раніше за документами в експлуатацію було введено 4 котеджі, то зараз додалося ще 2 і СПА на 671 квадратний метр.

Сім'я Коваля володіє землею під Києвом Bihus.Info

Також члени сім'ї Коваля володіють ділянкою площею в понад гектар в Кийлові – мальовничій частині уздовж Дніпра, де сотка землі стартує з позначки в 26 тисяч гривень.

Поруч в Процеві в їх власності перебуває ще 5 ділянок площею 64 сотки з мінімальним цінником в 15 тисяч гривень за сотку.

Сім'я Коваля володіє землею під Києвом Bihus.Info

11 соток під новим котеджем в Хотянівці, що поруч з Вишгородом, числиться у власності чоловіка рідної сестри першого заступника глави Нацполіціі. Також він, згідно з реєстром прав на нерухомість, володіє більш ніж 7 гектарами в Новосілках, де вартість сотки стартує від 30 тисяч гривень.

Журналісти Bihus.Info відзначили, що офіційні доходи членів сім'ї поліцейського в рази менші за вартість вищезазначених активів.

Наприклад, Катерина Крет – сестра Коваля, яка раніше працювала в податковій Вишгорода, в представленій в 2019 році декларації, відзвітувала про 420 тисячах гривень річного доходу на двох з чоловіком.

Численне майно, оформлене на неї і чоловіка, жінка не вказала. Від будь-яких коментарів Крет відмовилася.

Самого Євгена Коваля, в декларації якого з нерухомості значиться тільки дві квартири в столиці і дві ділянки під Києвом, журналісти Bihus.Info зустріли під час посадки в елітний позашляховик Toyota Land Cruiser 200 Executive Lounge. Таке авто зараз коштує близько двох мільйонів гривень. Машина відсутня в декларації поліцейського, сам він заявив, що це службовий транспорт.

У власності Коваля вказано тільки ВАЗ 2113 Bihus.Info

Крім того, журналісти помітили ще дві машини, які, ймовірно, обслуговують Коваля і його сім'ю. Їх теж немає в декларації першого заступника глави Нацполіціі. Там вказані тільки ВАЗ 2113 у власності і два Рендж Ровера в користуванні, з яких один записаний на батька.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, журналісти знайшли елітні квартири і авто у глава Енергетичної митниці ДФС України Андрія Хом'яка. Він задекларував їх на маму-пенсіонерку.